新冠肺炎｜新製疫苗「防感染」比率不高　專家料接種後尚未能旅行

第一代新冠肺炎疫苗，主要效用為「防發病」，即市民接種疫苗後，仍然有機會感染並傳染他人，只是可能無病徵或輕微病徵。有專家指，第一代疫苗「防感染」保護不高，即使已接種疫苗的港人及外國人，都未必可以自由出行。

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暫時只有阿斯利康/牛津疫苗公布其無病徵感染者數據，接種1.5劑疫苗後，近九成人無病徵，但只有57%人無感染，即其防感染率要打6折，部分人接種後仍然受到感染，只是無病徵患者。

呼吸系統專科醫生梁子超指，阿斯利康/牛津疫苗公布的數據仍然過少，暫時未得知接種疫苗後，仍然受感染病人的傳播威力，因此即使歐美已開展接種疫苗或港人接種疫苗後，都未能完全避免感染，而本地未有群體免疫，將再掀起傳播，「除非我哋有免疫測試，測到邊啲人有保護，否則仍然有風險。」

許樹昌指，接種疫苗的市民會較無接種者易過關。(資料圖片)

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，大部分疫苗主要防止接種者下呼吸道感染，暫時只有Novavax及Moderna兩款疫苗在前期的猴子測試中，可令其上呼吸道都無病毒，不過未確定是否適用於人體。

澳洲航空11月已搶先公布，國際旅客要注射疫苗才可以乘搭航班。許樹昌稱，開關旅遊與否取決於航空公司跟衞生當局安排，「佢哋打完絕對唔係高危，打咗一定較容易過關。」至於新一代「防感染」疫苗出爐時間，許樹昌稱雖然冠狀病毒變種較慢，但仍然要視乎新冠病毒的變化，暫時未有具體時間。