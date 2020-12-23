新冠肺炎疫苗｜首批明年1月抵港可供注射　九大疑問專家逐一解答

政府今日（23日）公布接種疫苗安排，並由專家組解說疫苗接種、副作用等。政府落落提供3款疫苗，市民可因應提供時間及場所，決定是否接種，特首特鄭月娥稱代表市民有得揀。市民可否打齊三種？誰人可優先接種、孕婦及兒童又如何？本文總結9個疑問，由政府專家逐一解答。

香港大學醫學院院長梁卓偉、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌、顧問專家委員會委員、衞生防護中心前總監曾浩輝聯同政府代表詳細解說。

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Q1 港府購入哪幾款疫苗？

政府：科興（Sinovac)、德國藥廠BioNTech/輝瑞/復星的mRNA疫苗、阿斯利康/牛津疫苗，各款訂購750萬劑。100萬劑的科興疫苗最快下月抵港，100萬劑的德國藥廠BioNTech的mRNA疫苗則最快明年首季到港，阿斯利康/牛津疫苗預計2021年內到港。政府亦會採購第四款疫苗。

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Q2 為何要接種新冠肺炎疫苗？

梁卓偉：如果流感疫苗跟該年病毒株吻合，保護率有6至7成，但當不吻合時會降至3至4成。流感疫苗對比新冠肺炎疫苗保護力，僅達一半或三分之二，而新冠肺炎的殺傷力，又是流感的10至20倍，「Risk Benefit(風險效益）係好清楚」。

Q3 甚麼群組可優先接種疫苗？

政府：醫護人員、長者、長期病患者、安老或殘疾院舍員工等300萬人，由顧問專家委員會按數據決定再優次。

曾浩輝稱：正仔細勾劃具體做法，優先群組中都有「超高危」人士，「60歲以上，6字頭、7字頭、8字頭都有分別」。行政效率亦都是考慮因素，在一間院舍便替一群長者接種，「短時間有呢個效率都係好事嚟，最終都要（再討論）先得出一個計劃、路線圖」，而私家醫生一定有積極的角色，「講得俗啲就係受埋佢吔玩」，但要再商議儲存疫苗設施等配套，畢竟接種人數眾多，而今次疫苗又至少有三種，相信較2009年接種豬流感疫苗複雜得多，醫護團隊人手仍然要計算，亦會設立社區接種中心。

Q4 疫苗有甚麼常見副作用及呈報機制？

許樹昌、政府：接種者的常見副作用為注射位置痛楚、輕微發燒等。對疫苗及部分食物有嚴重過敏，例如呼吸困難，咽喉腫脹。藥廠提交文件時，當局會得悉疫苗成分，又會監察不良反應情況，例如設立院舍監察點。

曾浩輝：分析不良反應時要有技巧，例如：腦炎、心肌炎及嚴重過敏性休克跟疫苗的因果關係，例如韓國早前的流感疫苗風波，可能跟個別病人身體情況有關，「打完針出事係唔係每次都關針事呢？」要一步一步考慮。

Q5 康復患者及孕婦可以接種新冠肺炎疫苗嗎？

許樹昌：不確定康復病人抗體水平會維持多長，但全球已有10宗二次感染個案。外國反映患者感染90日後接種疫苗都可以接種，相反90日內注射疫苗則容易刺激免疫反應，之後打針就安全。接種疫苗後，當局亦會留意接種者抗體水平的維持時間。市民接種某款新冠肺炎疫苗後，切勿轉移接種另一款疫苗。

孕婦方面，雖然疫苗並非活病毒，但臨床測試時都不敢邀請孕婦參與研究，不過歐美已開始接種疫苗，當疫苗抵港後，會再參考全部數據才再向本地孕婦建議。

Q6 若醫護拒絕接種疫苗，需要強制他們注射疫苗後才可接觸病人？

港大醫學院院長梁卓偉：不會要求醫護必須接種疫苗才可接觸病人。世界衞生組織對第一代疫苗的要求，只是不發病，而非防感染，暫時只有阿斯利康/牛津疫苗公布其無病徵感染者數據，接種1.5劑疫苗後，近9成人無病徵，但只有5成7人無感染，即其防感染率要打6折，部分人接種後仍然會感染只是無病徵患者，無法以照顧病人為由，強制醫護人員接種，除非疫苗防感染率可提升至9成，才有足夠科學基礎提出。

Q7 疫苗接種7成人後，是否就有群體免疫？可宣告戰勝疫症？

梁卓偉：要達至群體免疫是要防感染，但現時疫苗主要僅防發病，因此並非注射率達至某個水平便抗疫完畢，7成只是籠統數據，「呢行無人答到（群體免疫標準）」。

曾浩輝：部分疫苗研究都未開展16歲或18歲以下小朋友接種情況，「唔係一到7成接種率就咩都搞掂」。

Q8 病毒株變種會否影響疫苗效用？

許樹昌：病毒株主要在S蛋白變異，而新冠病毒整體S蛋白無大轉變，新冠病毒較流感病毒變異慢，新冠肺炎疫苗可能2至3年才接種一次。

梁卓偉：當病毒變異，mRNA疫苗的藥廠，如Moderna指6星期內可調整疫苗。

Q9 有無紀錄顯示（針卡）接種過新冠肺炎疫苗？

政府：衞生署及醫院管理局每年會有流感疫苗紀錄系統，當局會以該系統記錄新冠肺炎疫苗接種者。創科局亦正研發一套系統，取得該系統資料，並一併簡單地展示市民接種新冠肺炎疫苗及接受病毒檢測的紀錄。

Q10 市民可否選擇接種哪一款疫苗？

政府：當局按接種疫苗群組、地點及時間分配指定某款的疫苗。市民進入接種疫苗中心時，或以指定時間地點，可得知當日該中心接種哪一款疫苗。但在一個地點例如醫院、安老院和社區中心，同時間並不會有多於一種疫苗供市民選擇。換言之，市民可透過選擇時間地點，選擇接種的疫苗。