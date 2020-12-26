新冠肺炎｜袁國勇指聯合醫院確診護士無戴眼鏡　劉家獻：跟足指引

本港新冠病毒疫情持續，醫院管理局今日（26日）公布，聯合醫院出現小型爆發，前後有11名病人和4名醫護感染。港大微生物學系講座教授袁國勇赴聯合醫院視察後指，其中一名確診護士協助病人「洗口」及餵餐時沒有戴眼鏡，懷疑飛沬走入眼中而受到感染。 醫管局行政經理（質素及標準）劉家獻則指暫時知道聯合醫院職員「有跟足指引去做」，懷疑因一名病人病毒量高，或導致環境污染等，要做詳細分析才知道感染途徑。被問到早前當局懷疑是與恩恤探訪，劉強調現時已收緊恩恤探訪安排，惟暫時沒有病人家屬確診。

劉家獻今日在疫情記者會中公布，聯合醫院懷安科病房繼早前已公布三名病人確診新型肺炎，新一輪檢測再發現多七名病人及四名職員確診或初步確診。

被問到確診醫護人員有否穿著合適的個人防護裝備，他指暫時知道相關醫護有跟隨指引，懷疑因一名病人病毒量高，「會唔會因為咁容易啲環境污染咗」，要再靠袁國勇及醫院感染控制組作詳細分析。

然而袁國勇於視察相關病房後指，發現其中一名確診護士協助病房內的「超級傳播者」84歲病人洗口及餵餐時沒有戴眼鏡。

他解釋該病人神志不清，因此須由鼻插入胃喉幫助進食，每日早上亦要洗口，「當擘大個口、除咗口罩嘅時候，危險就開始嚟」。袁強調戴眼鏡是防止新冠病毒的重要途徑，因當飛沬走入眼中會受到感染。

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袁國勇：近距離接觸病人要戴護目鏡

他又指，戴眼鏡可防止飛沬入眼：「幫個病人做任何措施，係要佢除低口罩、餵食，一定要除咗戴外科口罩之外呢，亦都要戴眼嘅保護。如果有眼鏡就唔需要，如果無眼鏡就戴番個護目鏡」。

被問及是否每個醫護都需要戴護目鏡，袁國勇表示最重要要外科口罩，若近距離接觸病人，特別是幫病人洗口，因飛沬彈入眼機會很大，故必須戴護目鏡；而是否需要全部醫護都戴護目鏡，他則認為不需要。

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12月26日，劉家獻（右）公布聯合醫院懷安科病房前後有11名病人和4名醫護確診。（林穎嫺攝）

另外，早前該病房出現確診個案時，醫管局曾懷疑是與恩恤探訪有關。劉家獻強調已收緊恩恤探訪安排，包括要問清楚探訪者有沒有病徵、不適及接觸史；而入病房後不能除口罩；亦要限制時間及活動。劉表示：「當時有好多不同嘅可能性要諗，不過暫時追蹤上無屋企人搵到，反而另外有病人懷疑病毒量高而引致」。

在個人防護裝備方面，劉家獻指當局有不斷有檢討，「由最開頭時候，至有一啲新嘅證據或事件發生都會檢討」。而目前事件未知是否與個人防護裝備有關，故中央傳染病委員會檢討如何改善。

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