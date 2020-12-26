新冠肺炎｜明愛醫院照顧新冠患者男護士初確　稱已依指引穿裝備

新冠肺炎疫情持續，本港今天新增59宗確診個案。有一名明愛醫院隔離病房男護士初步確診，他昨天發燒，12月23日是最後上班日，有兩名醫護人員與他有密切接觸，而他的太太亦是該院護士，三人都會安排檢測。醫管局稱不能確定他的感染源頭。 另外，廣華醫院一名孕婦初步確診，她在今天凌晨才入院，分娩後發現初步確診，而女嬰檢測呈陰性。

明愛醫院隔離病房一名男護士初步確診。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，明愛醫院隔離病房一名男護士初步確診，他昨天發燒，去明愛醫院急症室求醫，檢測後呈陽性，現時在該院治療，情況穩定。追查後發現他在12月23日是最後上班日，有兩名同事是密切接觸者，因曾經一起用餐或無戴口罩交談，一人檢測是陰性，另一人未有結果。而男護士的太太也是明愛醫院骨科護士，已接受檢測，正等待結果。醫管局會為有關病房的其他職員做檢測，亦會清潔消毒病房、職員茶水間、更衣室。

他稱，該名男護士工作期間要照顧確診者，但因為護士稱自己有依指引穿防護裝備，醫管局相信在院內感染機會不大，而他在潛伏期與家人、朋友食飯，也可能在社區感染，暫時未有足夠資料確定感染源頭。

廣華醫院一名孕婦也初步確診。 （資料圖片）

劉家獻表示，廣華醫院一名孕婦也初步確診，她在今天凌晨因羊膜囊破裂入院，當時有發燒，院方為她採樣，安排入住產科單人房，其後她入產房分娩，今早順產誕下女嬰，她返回自己的單人房，而女嬰就入住兒科單人房。其後檢測結果呈陽性，她已被轉入隔離病房單人房，情況穩定；而女嬰檢測是陰性，亦會轉去隔離病房單人房。暫時沒有病人是密切接觸者，而醫護人員方面，仍需了解他們與孕婦的接觸過程，未知多少人是密切接觸者。

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