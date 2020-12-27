新冠肺炎｜添馬公園10警籲遵守限聚令　出來度假外傭：留家要工作

第四波疫情爆發，政府收緊限聚令至不多於2人。但周日的添馬公園依然人頭湧湧，當中更有不少外傭在草地上搭帳篷露營。現場有約10名警員巡視並以揚聲器廣播，呼籲遵守社交距離限制，也有公園保安手持中英雙語指示牌，勸喻外傭遵守規定。 有外傭表示，今日（27日）特地前來添馬公園與友一同慶祝聖誕，而因應疫情，她的外出次數也有減少，大多留在僱主家中「放假」。也有人稱有聽聞政府為外傭提供免費病毒檢測，但她目前尚未進行測試，表示之後會做。

12月27日，周日的添馬公園人頭湧湧，當中更有不少外傭在草地上搭帳篷露營。 （黃舒慧攝）

第四波疫情爆發，政府收緊限聚令至不多於2人。記者今日中午到添馬公園視察，發現公園人頭湧湧，當中更有不少外傭在草地上搭帳篷露營，她們大多遵守二人限聚令，帳篷之間亦有按社交距離限制分開1.5米。現場有約10名警員巡視並以揚聲器廣播，呼籲遵守社交距離限制，發現有人不遵守規定時，也會上前糾正，未見有立即發出5,000元票控。也有公園保安手持中英雙語告示牌，勸喻外傭遵守規定。

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在家「放假」仍要工作 僱主稱外傭健康不用檢測

來自菲律賓的Cherry表示，今天她特地與友人來到添馬公園一同補慶聖誕，發現人流比想像中多。她稱因應疫情，與僱主商量後，一個月內只會在假期外出聚會2次，而外出前僱主也有提醒她注意防疫，遠離人群。

惟Cherry的其餘假日，皆會留在僱主家中，但在家「放假則仍要工作。關於日前政府推出的外傭免費病毒檢測計劃，Cherry稱僱主認為她相當健康，不用特意去做檢測，但她為安全起見，自己仍有進行檢測。

外傭假日與友共聚享海景 等僱主通知做檢測

同樣來自菲律賓的Maryjane則表示，在疫情之下，她每星期仍會外出與友共聚，但她嚴格執行防疫措施，會戴口罩消毒雙手。她稱僱主也有勸告她減少聚會，但她稱自己喜歡在草地上安靜地休憩，享受添馬公園的海景，不會考慮進行其他活動代替。菲傭Christina也表示，每星期都與朋友一起度過假期，她亦強調聚會期間會一直佩戴口罩，進食時也會分開。

但Maryjane和Cristina皆稱，尚未進行政府提供的免費病毒檢測。Maryjane認為這有益於全民健康，如有需要自己會願意去做；而Cristina則表示，有聽聞這個計劃，但現正等待僱主通知，有空便會去做。

▼疫情下的平安夜▼