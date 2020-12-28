聯合醫院檢測站現人龍　服務助理稱僅戴口罩　運送病人進爆疫病房

觀塘聯合醫院出現大規模院內傳播，其2D懷安科及內科病房共有12名病人及7名員工確診，政府刊憲要求12月15至27日在聯合2D病房及深切治療部逗留逾2小時的人士強制檢測。 位於觀塘秀雅道遊樂場的檢測站今早（28日）有數十人排隊接受檢測。病人服務助理鄧先生上周曾進入2D病房，主要負責推病床運送病人，逗留10多分鐘期間僅佩戴外科口罩，他直言「見到新聞都驚，但擔心完都係要返工，因為病人需要你。」

12月28日，聯合醫院強制檢測站設在觀塘秀雅道遊樂場，由檢測公司華大基因承辦，今日起運作至本月31日。（羅國輝攝）

非強制人龍有逾20人

檢測站設置在觀塘秀雅道遊樂場，由檢測公司華大基因承辦，由今日起運作至本月31日。今早10時許，檢測站已出現人龍。兩條隊伍分為強制及非強制檢測，非強制的人龍逾20人，僅零星人士須強制檢測。

從事機械維修的楊先生近日曾進入2D病深切治療部，逗留1至2小時，須強制檢測。他形容工作時裝備齊全，有眼罩、口罩及手套。他目前無出現病徵，惟擔心自己可能連累家人染疫，「嚟檢測希望一家幾口都安心。」

病人服務助理鄧先生上周曾進入2D病房，主要負責推病床運送病人，逗留10多分鐘期間僅佩戴外科口罩，幸而未曾接觸確診者。他以為自己屬強制檢測組別，到場後方知道並不屬於。他直言「見到新聞都驚，但擔心完都係要返工，因為病人需要你」，惟有日後工作時更小心及提高警覺。

病人服務助理鄧先生上周曾進入2D病房，主要負責推病床運送病人，表示擔心染疫。（羅國輝攝）

自稱任職運輸的男職員曾進入2D病房交收文件和運送病人。他稱在病房期間有做足保護措施，每次僅逗留1至2分鐘，亦無近距離接觸病人，又稱「沙士做到依家，無擔心過」，這次接受檢測只求更安心。

醫管局昨日表示，12名染疫病人分佈於2D病房的3個病格。病毒量高的「超級傳播者」，即84歲婦曾入住的兩個病格均有病人感染，而她不曾入住的另一個病格亦有一名病人染疫。染疫的職員均在2D病房工作，院方會暫停部分服務，並調配人手到該病房協助。

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