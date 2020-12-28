新冠肺炎｜高危群組3%深喉樣本屬水喉水　梁子超：比例低、已預計

深喉唾液是本港常用採集呼吸道樣本的方法，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日(27日)表示，有百分之三高危群組的深喉唾液樣本無人類基因，相信為「水喉水」。另外有報道引述消息稱，衞生署研究不再向要強制檢測的疫廈派樽，改為設立流動檢測站，有專家認為只有流動車數目不多，無法如派樽一樣大幅度覆蓋社區。

呼吸系統專科醫生梁子超今早(28日)在香港電台節目《千禧年代》指，當局派樽時，已預計自我採樣方法有市民未必充份合作，而有關比例只有百分之三毋須憂慮，因為採樣本來都有其局限，假陰性機會達三成，若「水喉水」樣本牽涉強制檢測人士，當局亦可以執法。

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《星島日報》引述消息稱，衞生署正研究暫停向社區，特別是被要求強制檢測的樓宇住宅派樽，改為在強制檢測指示的樓宇附近設立流動檢測站，其中原因是確保樣本質素，並提升檢測結果的準確度。

梁子超憂慮檢測站數量是否足夠大幅度覆蓋社區。（資料圖片／羅國輝攝）

梁子超同意，設立流動檢測站可以加快採樣，但憂慮檢測站數量是否足夠及人手調動的成本效益，反稱派樽可以節省人手，又能夠大幅度達致「願檢盡檢」，而且大部分人都合作，認為派樽檢測無問題。