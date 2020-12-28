天文台罕有發預警：「強烈寒潮」周三襲港　籲市民做好準備

撰文：袁澍
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2021年將至，氣溫亦急劇下跌，天文台今日（28日）指華北氣壓今日顯著上升，預料與其相關的強烈寒潮會在周三（30日）開始影響本港，市民需要為即將轉冷的天氣做好準備。
天文台預計，除夕及元旦市區最低氣溫會分別降至7及8度，新界再低兩至三度，隨後數天早上氣溫仍然偏低。
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除夕元旦市區降溫7、8度
天文台預料本港周三及周四會顯著轉冷，風勢頗大，尤其在離岸及高地。
天文台指一道冷鋒會在明晚橫過華南，氣溫將由下午23度逐漸下降，午夜降至18度，到周三早上只有11度，一夜間下跌12度。
周三晚氣溫繼續下跌，至周四除夕最低氣溫會進一步下跌至7度；最高氣溫也只有12度。新界部分地區氣溫會更低，當日早上打鼓嶺最低4度，大埔、上水、流浮山、石崗等，會低見5度；屯門、沙田、將軍澳、西貢亦只有6度。
天文台九天天氣預報（天文台網頁）
提醒長者及慢性病患者要特別注意
天文台呼籲市民盡早為持續寒冷的天氣作好準備，例如準備足夠的禦寒衣物，並採取適當的措施保障自己和家人在低溫天氣下的安全。市民亦應關顧長者和慢性病患者，為他們提供適切的幫助，在進行戶外活動時提高警惕，特別是遠足時，避免長時間暴露在寒風中令體溫過低，同時要慎防大風令身體感覺特別冷。