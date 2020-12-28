天文台罕有發預警：「強烈寒潮」周三襲港　籲市民做好準備

2021年將至，氣溫亦急劇下跌，天文台今日（28日）指華北氣壓今日顯著上升，預料與其相關的強烈寒潮會在周三（30日）開始影響本港，市民需要為即將轉冷的天氣做好準備。

天文台預計，除夕及元旦市區最低氣溫會分別降至7及8度，新界再低兩至三度，隨後數天早上氣溫仍然偏低。