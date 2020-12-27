冷鋒周二晚抵香港　天文台料一夜跌11度　寒潮由除夕跨年至小寒

【除夕/元日/寒冷天氣警告/冷鋒/寒潮/天文台】根據天文台指一道冷鋒將在周二（29日）晚上抵達華南，預測市區氣溫將由傍晚22度逐漸下跌，至午夜降至17度，有一兩陣微雨，翌日( 30日，除夕前夕）早上再下跌至11度，一夜急跌11度；在日間略為回升至15度，除夕（31日，下周四）早上低見8度低溫，除夕、元旦天氣寒冷及非常乾燥，新界及高地更早晚嚴寒。按天文台預測，寒冷天氣將持續至少至下周二（1月5日），氣溫介乎8至18度。

▼疫情下的平安夜▼

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在今日（27日）下午12時50分，天文台錄得23.8度，天氣天晴，部分地區能見度較低，下午乾燥，料吹微風。

未來九天香港天氣預測。（天文台網頁截圖）

強烈寒潮緊隨冷鋒之後

天文台預料，未來一兩日日間和暖，預料一道冷鋒會在星期二晚上抵達香港所在的華南沿岸，該區有幾陣雨，氣溫由傍晚22度下降至午夜17度。受隨後的強烈寒潮影響，華南氣溫顯著下降，風勢頗大，天氣轉晴。

根據最新的九天天氣預報，周三的預測最低溫度會跌至11度，較前日傍晚22度，下跌11度，初時有一兩陣微雨，日間漸轉天晴。至於除夕( 31日）當日，市區氣溫將更進一步跌至8度，創入冬以來新低；新界再低幾度，如上水、大埔僅得6度，打鼓嶺更會跌至5度。

12月31日，部分地區地清晨時僅得5、6度。(天文台網頁截圖)

預測「小寒」最低13度

天文台料，元旦日早晚寒冷，溫度介乎8度至14度，直至周末期間，廣東沿岸氣溫將稍為回升，料1月3日氣溫介乎13度至17度，直至下周二（5日）「小寒」，也維持相關低溫，介乎13至17度，周一最高18度為寒潮一周最高溫度，早上有一兩陣微雨。