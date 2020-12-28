商人FB轉載西灣河開槍警資料　認藐視法庭禁令　被判即時入獄21天

佛具店商人在去年西灣河警員開槍事件後，聲稱因為憤怒，在其Facebook帳戶轉載涉事警員及其家人的資料，雖然他在事發後3天已把資料移除，惟他仍被指違反早前法庭下令禁公開警員個人資料的禁令。該商人承認藐視法庭罪，今(28日)在高等法院被判入獄21日，並要支付2萬元訟費。

被告陳健聰，27歲，被指於去年11月11日早上，在其Facebook帳戶連續轉載4個貼文，包含涉事警員及其家人的相片及個人資料，貼文更附有「開真槍呀？有排同你玩，香港警察」及「善惡到頭終有報」等字句。

案情指被告在當日西灣河開槍事發生後兩小時便放上有關貼文，他3日後把有關貼文刪除，他於同月28日被指違反禁令被捕。控方要求法庭判處被告以月計的監禁，及支付訟費27萬元。

辯方求情時，代表被告向法庭致歉，希望可判緩刑，又稱因事件在被告居住及工作的社區發生，他看到新聞後感憤怒，在Telegram見到該警員及其家人的資料，便在其Facebook上轉載。

律師指被告知禁制令已生效，因憤怒沒考慮太多，更沒有在帳戶中隱藏身份，被捕後亦充分與警方合作。被告在這事未獲得法援，其店舖亦已暫停營業，銀行戶口只餘下約2萬，難負擔昂貴的訟費。

法官高浩文指惡意「起底」對受害人影響深遠，即使貼文被移除，但仍有機會遭人轉載，又重申無論因政治立場或是出於憤怒，都不容許對人起底，被告的行為，令涉事警員不斷受電話滋擾，並要搬屋，其子女亦受到欺凌，認為不適合判緩刑，須即時判監。

案件編號：HCMP744/2020