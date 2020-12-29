主教山蓄水池｜港大文物學者讚亞洲獨一無二　促保留羅馬式儲水庫

深水埗石硤尾窩仔山（又稱主教山）山頂蓄水池荒廢多年，早年成為街坊晨運樂園。由於設施日漸殘舊，水務署憂慮安全問題，近月開展平整工程，豈料發現泥土下的建築物，竟是戰前建成的巨型羅馬式地下蓄水池，美景可媲美土耳其伊斯坦堡的古老地下水宮殿，水務署在各方保育呼聲力壓下宣佈暫時停工。有學者指，該蓄水池屬「亞洲獨一無二儲水庫公園」，促當局活化變成參觀景點。

香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然，今早（29日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，香港一向有潛在缺水危機，因此水務系統對歷史發展非常重要，而窩仔山水務庫可接駁至油麻地紅磚屋，再供食水給九龍區居民，呈現文物完整故事。

至於蓄水池的古羅馬拱門式設計，李浩然稱，地下供水設計是古羅馬科技，具千年歷史的科技，由英國承傳後再傳到香港，「以前唔算罕有，（現時）應該係最後一個。」他指，土耳其伊斯坦堡、加拿大魁北克省都有地下排水、排污系統供市民參觀，他形容今次發現的窩仔山水務庫是「亞洲獨一無二地下儲水庫公園」，期望政府可保留下來。

民協深水埗區議員何啟明在同一節目稱，水務署官員到區議會交代時，僅稱配水庫興建多時，有安全問題要維修，將泥土堆入去填滿空心部分，但直至工程動工，才發現配水庫是具歷史價值文物。何批評，水署公務員只想盡快了事，沒有詳細搜集資料，「如果搵資料一定搵到呢啲古羅馬設計，（官員）當時有俾相，但好黑，（當時）未鑿入開去，鑿開之後先發現入面咁靚啵」，他又形容「同土耳其（地下水宮殿）好似，唔洗搭飛機去。」

主教山工程發現的美景如同土耳其伊斯坦堡的古老地下水宮殿一樣。（網上圖片）

何啟明認為，水務署要保留儲水庫，現時情況並非如署方形容般危險，他要求古蹟辦為儲水庫評級。何又期望，當局他日再遇文物時，勿只抱「維修舊嘢」心態處理，因為隨時會發現寶藏。

何啟明曾到儲水庫內拍照，他指，留意到個別渠管上，刻有「1909」字樣，未知是編號還是年份，「如果咁有歷史價值，要求定係暫定古蹟先」。他又認為，雖然儲水庫已被鑿開，但破損位置少於一成。