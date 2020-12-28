主教山蓄水池｜民建聯稱水務署煞停工程　鄺俊宇促盡快為古蹟評級

深水埗主教山配水庫近日被清拆，不過清拆期間，發現減壓缸下有戰前建成的巨型圓拱門式地下蓄水池結構。不少市民、區議員及立法會議員都要求暫停清拆工程。建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓指，局方已答應會停工及展開相關檢視工作。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜指，他已獲署方告知，當局將盡快約晤古物古蹟辦事處人員，前往考察。 民主黨前立法會議員、元朗區議員鄺俊宇表示，已立即聯絡發展局局長黃偉綸，要求跟古物古蹟辦事處跟進評地該古蹟及保護事宜，同時亦已去信水務署要求立即停工。鄺俊宇下午到場視察，發現仍有工人仍以工程車不斷斬樹。同樣到場視察的灣仔區議會主席楊雪盈亦指，原本已答應停工的水務署工人，竟然在下午5時許再開工。

+ 9 + 9 + 9

建制派已確定清拆工程停工 古物古蹟辦事處將考察

謝偉銓指，配水庫的古羅馬式建築引起不少市民及建測規園界人士關注，他表示已致電發展局高層表達關注，並要求暫停相關工程，並盡快安排古跡辦人員到場檢視，探討如何保育及善用有關建築結構與空間。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜指，他及其團隊年前曾諮詢市民意見，並向當局建議善用配水庫土地，改建為公園或公共空間，讓市民使用。

鄺俊宇要求政府立即停工，保留歷史價值建築。

鄺俊宇：政府必須保護百年歷史古蹟

鄺俊宇下午到現場視察，發現有工人仍以工程車不斷斬樹。鄺俊宇說，政府必須保護及珍惜百年歷史古蹟，不應帶頭漠視有人作出破壞的行為。鄺俊宇又指，水務署文件顯示蓄水池建於1930年之前，惟蓄水池水管上鑄有「1909」的字樣，反映蓄水池可能於1909年已落成，即有111年歷史，如將蓄水池拆卸實為可惜。鄺俊宇已去信水務署要求停止清拆蓄水池的行動，同時亦去信發展局及古物古跡辦事處要求保育深水埗主教山的戰前羅馬式地下蓄水池古蹟，以保留有歷史價值建築。

民協何啟明今曾親身到減壓缸視察 民主黨袁海文指古諮會未鑑定

民協副主席何啟明今日曾到該減壓缸實地觀察，他表示一直要求政府將主教山繼續開放予街坊晨運，又指自己今早接獲街坊通知該處的建築非常特別，指有關建築從未獲水務署提及。何啟明視察時，發現部份喉管刻上「1909」的字樣，料該建築物有機會有過百年歷史，比水務署所估計多30年。他強調，已要求水務署立即停工，又指深水埗區議會下月將討論如何保育。最後，他呼籲市民不應下到該食水減壓缸，免生危險。

民主黨深水埗區議員袁海文指出，蓄水池具歷史意義和保育價值，他翻查古物諮詢委員會一站式搜尋個別建築物資料後，發現古諮會未有就建築物進行古蹟鑑定。他表示，自己已與黨友鄒穎恒去信古諮會，要求進行古蹟鑑定，並要求政府包括水務署在有正式鑑定結果前，立即停止清拆。

何啟明要求水務署立即停工。（何啟明facebook）

水務署指建築建於1930年前 網民引文件指1910年前已有記載

facebook專頁「香港探古」指，該蓄水池內是古羅馬式結構，巨大地下空間由過百條麻石柱支撐，頂部以紅磚砌成拱門，支撐最高的拱形水泥池頂，並以泥土覆蓋。專頁指水務署本已圍封配水庫空地，不許市民進入作休憩之用，更曾就市民擅自闖入空地報警處理。早前，署方指由於樹木影響蓄水池結構，決定不再使用配水庫，並把該處圍封拆卸，回填後交還地政總署。

有研究本港歷史的facebook專頁留言指，「九龍塘配水池」為九龍水塘供水系統嘅重要組成部份，位於九龍塘村的北側山崗頂上。「香港探古」亦回應指，九龍塘村正是今天警察會位置，即今次食水減壓缸的位置。另有網民引述文件截圖指，「Kowloon Tong Service Reservoir」（九龍塘配水庫）在1901 年2月憲報開始預備興建，是首批"新九龍"地區的水務設施，比部份港島區水務法定古蹟早，並引文件指1910已有相關文獻記載，惟水務署只表示估計建築建於1930年之前。