浸大成立事實查核中心　助市民免費「fact check」網上瘋傳資訊

香港浸會大學傳理學院今日（29日）公布，成立香港首個由獨立學術機構運作的事實核查平台 —「香港浸會大學事實查核中心」。新中心由浸大學者、專家及資深傳媒人合作，每日篩查約兩千個網上消息或資訊，查核網絡瘋傳的可疑資訊，免費為港人提供事實查核服務，希望減少虛假新聞散播。日後公眾可透過流動應用程式「BU FactCheck」，免費參閱廣傳消息是否真確。

浸會大學傳理學院推出「香港浸會大學事實查核中心」。（資料圖片）

浸大傳理學院專業應用副教授李文解釋，社會運動及疫情下，香港出現的虛假新聞，比世界各地有過之而無不及，他形容「虛假資訊疫情」在港肆虐，2019年下半年起，浸大學者開始留意到假新聞廣泛傳播，而浸大委託機構進行的電話調查發現，逾千名成年港人中，約43%受訪者認為，在常用媒體出現假新聞頻密程度達「一半半」，逾兩成人認為假新聞多，另有逾三成半人認為，新冠肺炎對健康影響的假新聞屬多或非常多程度。

李文說，浸大傳理學院旗下的「人工智能與媒體研究實驗室」和「新聞與社會研究所」合作，成立「浸大事實查核中心」平台，希望為公眾查證新聞真偽。團隊由今年9月起試營運，先以「人手查核」方式開始工作，約12名浸大學者及專家等人員，每日會在網上瀏覽約2,000則涉及政治、商業、健康、科學及其他社會議題的網上資訊，包括「立法會」、「DQ」、「全民檢測」、「林鄭月娥」及「新冠疫苗」等，再就可疑資訊進行查核。

網上消息無盡，團隊表示，會以公眾利益、資訊熱門程度（如分享讚好及評論次數），以及能否查證，決定是否對訊息展開查核，個人觀點則不在查核範圍之內，團隊亦不著重找出散播假資訊的「真兇」。團隊成員會嘗試透過現場調查、找第一手資料、請教專家及動用校友網絡核查，最後由團隊成員撰寫報告，將可疑內容分類為「真實」、「部分真實」、「錯誤」或「無法確定」，在網上公開讓公眾查閱。

平台在2020年9月起試運，至今完成查核約21則可疑瘋傳消息。（浸大事實查核中心網頁截圖）

團隊早前完成約21宗瘋傳可疑消息核查，當中只有1宗為真實、1宗無法確定、16宗屬錯誤，餘下3宗為部份真實。21宗個案中，不少為疫情資訊，其中一則「法國遺傳學家卡恩（Axel Kahn）稱如要接種新冠疫苗，肯定選擇中國的疫苗」消息，浸大團隊經精通法語人士翻譯訪問原話，發現屬錯誤，因卡恩只稱中國疫苗及輝瑞藥廠研發的RNA技術疫苗，所採用的研發技術沒有任何問題，並沒表示「肯定選擇中國的疫苗」。



將添人工智能協助篩選查核

浸大傳理學院助理教授曾姿穎說，中心試運期間，發現連登、香港討論區等網上討論區，甚至WhatsApp群組中，有大量重複、洗版式內容出現，而最正面及負面的極端帖文，較易含虛假成份。團隊現階段希望邀請記者或專家下載「BU FactCheck」應用程式，加入為團隊提供疑似虛假消息，減省團隊人工篩選資訊工作。

展望未來，團隊正開發以本地語言為基礎，由人工智能支援的「虛假新聞研究數據庫」，以自動偵測正瘋傳的可疑資訊，並進行查核，長遠希望成為全球第三間獲國際事實查核聯盟(IFCN)合作夥伴認證的華語機構。另外，團隊亦計劃出版周年報告，審視香港虛假資訊現況，協助決策者和公眾掌握社會趨勢，對抗錯誤訊息傳播。