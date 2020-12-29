新冠肺炎｜駐守紅磡分區36歲女警員初步確診　其家人早前確診

一名駐守紅磡分區雜項調查小隊的36歲女警員初步確診新冠肺炎。她的家人較早前確診，她被列為密切接觸者，並在檢疫中心確診。她最後上班日為上周三（23日）。

一名駐守紅磡分區雜項調查小隊的36歲女警員初步確診新冠肺炎。（資料圖片）

一名36歲、駐守紅磡分區雜項調查小隊的女警員初步確診新冠肺炎。她的家人較早前經測試後得知對新冠肺炎呈陽性反應，她被列為密切接觸者，並被送往檢疫中心隔離。該名女警於檢疫中心初步測試，今早（29日）發現同樣對新冠病毒呈陽性反應。該名女警於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。她最後一日上班日為本月23日。

警方表示高度關注事件，在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排檢疫及病毒檢測。警方會派員清潔及消毒該名警員的相關工作地方，警方亦會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

警方指，經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者入檢疫中心接受檢疫。