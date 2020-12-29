新冠肺炎｜印傭到港第17天確診　曾到旺角體檢及富康花園僱傭公司

本港新冠疫情持續，衞生署今日（29日）公布新增53宗確診個案，其中輸入個案佔3宗。當中再有輸入個案為完成檢疫14天，可走入社區後確診，是繼早前確診英國留學生後，另一名完成14天檢疫後才發現的輸入病例。 今日新增輸入個案中，包括一名女印傭，她在12月11日乖CX796抵港，事先並無病徵，在平安夜（24日）完成14天酒店檢疫後，她在聖誕節（25日）曾到旺角進行體檢、及到將軍澳富康花園僱傭公司，其後再入住青衣永倫800酒店，至前日（27日）到社區檢測中心留樣本並確診。此個案為近期第二宗完成14天檢疫後確診的輸入個案。

於僱傭公司曾與數名外傭有接觸

涉事印傭為36歲女子，確診編號為8686，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，女傭在12月11日，乘國泰航空CX796航班由印尼抵港，之後到銅鑼灣一間酒店接受檢疫，至平安夜（24日）完成14天酒店檢疫後，她在12月25日曾去旺角進行體檢，以及到將軍澳富康花園一間僱傭公司，期間或曾與數名外傭有接觸。



而涉事外傭同日（25日）入住青衣永倫800酒店，至周日（27日）到社區檢測中心檢測，其後確診，屬輸入個案，其間無病徵。

此確診外傭是在抵港第17天確診，為近期第二名完成14天酒店檢疫、可進入社區或接觸家人後確診的個案。日前一名18歲英國留學男生（確診編號8597）在12月7日於英國乘搭CX250航班回港，完成14天檢疫後回家，12月22日與家人飯敘，至12月25日、即他抵港第19日按政府規定接受第三次檢測，結果對病毒呈陽性，期間他亦沒出現病徵。

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼