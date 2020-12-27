新冠肺炎｜英留學生返港第19日檢測確診　檢疫完返家跟家人進餐

衞生署今日（27日）公布新增70宗個案，當中僅有一宗輸人個案，患者為一名18歲袖英國返港留學生，患者於12月7日抵港，在酒店檢疫完14日後回家，直到聖誕節當日（25日）前往抽取第三次樣本，結果呈陽性，即第19日確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該患者病毒量低，他曾跟家人進餐，雖有本地感染可能，但暫列輸入個案，會做基因排序比對他是本地感染還是輸入個案的可能性。

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患者病毒量低 張竹君指也有可能本地感染

今日(27日)只有一宗確診患者有外遊紀錄，張竹君稱，該名18歲男患者(編號：8597)12月7日在英國乘坐CX250抵港，完成檢疫後回家，本月25日做第三次檢測時呈陽性，CT值達30，即病毒量甚低，入院後的檢測結果不確定，「（在）搵到搵唔到之間，可能之前感染而家係『水尾』」，但他22日曾回家跟家人用膳，都有可能是本地感染個案，不過當局會先列他為輸入個案，並安排基因排序以確定其感染源頭。張竹君未知其前往檢測中心的交通方法，目前規例僅限坐的士。

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另外，一名越南籍人士12月21日在打鼓嶺，因非法入境被警方拘捕，之後單獨囚禁在上水及打鼓嶺警署，25日轉到青山灣入境事務中心，入境處採集其深喉唾液樣本時，發現他對新冠病毒呈陽性，該人士跟另外兩名越南籍非法入境人士在中心同一位置逗留，該兩名人士被列作密切接觸者，職員則穿足裝備毋須隔離，會繼續做檢測。

患者CT值超過30，即其體內病毒可能已是死病毒，張竹君稱未知其感染源頭及行蹤，亦不清楚其抵港時間。