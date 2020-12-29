新冠肺炎｜增5患者驗出英國變種病毒　2南非輸入個案病毒基因待查

新冠肺炎疫情持續，本港早前已透過基因分析，找到3名早前確診者體內有英國變種病毒，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（29日）公布，再找到多5名確診者有變種病毒，但她認為，最新的5名患者都沒有同行者，而且已落實較早前到港需14天檢疫加7天留家檢疫的措施，後來來港者亦已要求他們檢疫21天，因此傳入社區的風險不高。 另外，今天有兩名確診者來自南非，當局會分析其基因，了解有無南非變種病毒。

政府再再找到多5名確診者有英國變種病毒，累計共8宗。 （資料圖片／張浩維攝）

英來港需14+7檢疫 張竹君：傳入社區風險不高

張竹君稱，衞生署、香港大學、理工大學都有為12月1日至今的確診者做基因分析，最新再找到5名確診者是有英國變種病毒。她稱，最新的5名患者都沒有同行者，而且已落實較早前到港需14天檢疫加7天留家檢疫的措施，後來來港者亦已要求他們檢疫21天，因此傳入社區的風險不高。

至於對於較早前來港者只會在酒店留14天，回家再隔離7天，是否造成漏洞，食物及衞生局副局長徐德義稱，如果抵港者能夠再訂7天酒店，政府十分歡迎，而政府也有要求檢疫者需用特定交通回家，例如乘坐的士，「乘客唔會互相影響得犀利」，他形容已將風險減低。

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今天有兩宗由南非輸入香港個案，兩人互相相識，在12月16日由南非坐QR818經多哈來港，當局會分析其基因，了解有無南非變種病毒

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