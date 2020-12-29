新冠肺炎｜張文宏：內地檢測能力增強　大規模傳播基本不會出現

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏28日（周一）表示，新冠病毒在傳播中變異是必然的，並不代表疫苗中和抗體對其無效。至於疫情是否會在春節復發，他認為如今內地檢測能力已經增強，雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播基本不可能出現。

張文宏認為如今內地檢測能力已經增強，雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播基本不可能出現。（資料圖片）

張文宏在復旦大學承辦的論壇上談及病毒的突變株、對新發傳染病的控制等。他說，北美毒株、歐洲毒株都是短期的現象，世界多地的病毒會形成自己的優勢株，但是隨著世界範圍內的交流增加，最終會形成一個主導株，這是一種在自然界中非常顯著的現象。

張文宏指，病毒的變異尚未形成新的病毒血清型，即便形成新的血清型，也並不代表疫苗中和抗體對其無效。即使疫苗對新的病毒無作用，科學家亦可以即時對疫苗作出調整，就像在流感疫苗上做的那樣，因此影響不大。

至於是否會再有一次疫情在春節爆發，他認為雖然內地部分地區出現源頭不明病例，但二代傳播鏈很清楚。在疫情最嚴重的時候，內地防控住了疫情，如今檢測能力已經增強，雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播基本不可能出現。

（綜合報道）