「智方便」平台不會儲存身份證照片　料明年上半年加入金融服務

港府公布推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，港人可透過程式，使用多項政府網上服務，包括稅務易等，亦可查閱接種新冠肺炎疫苗的電子紀錄。副政府資訊科技總監黃志光今日（30日）在港台節目《千禧年代》指，市民登記使用時需要拍下身份證作認證，而有關照片於認證後亦會被消除。他指，於3月時曾透過金融管理局等，發信邀請私人機構作測試，料於明年上半年會有金融服務加入平台。

12月29日，政府舉行數碼平台「智方便」啟動禮。（梁鵬威攝）

副政府資訊科技總監黃志光在港台節目《千禧年代》指，希望日後有公私營機構參加「智方便」服務 ，而當局亦就電子強積金的個人登入入口作開發中。他指，於3月時透過金管局等機構，發信邀請私人金融機構作測試，包括整合網上服務、透過「智方便」填表及交表等，並有180間銀行參與。他指，估計於明年上半年會有金融服務加入平台。

「智方便」流動應用程式，由今日上午9時起供市民免費下載。黃志光指，市民登記時需要預備身份證，需要從多個角度拍下身份證作認證，亦要自拍照片以對比真人，其後平台會與入境處數據庫做資料對比。他指，所有照片會於認證後刪除，不會存下資料，平台只會留有市民的基本資料，而市民每次使用「智方便」的服務時亦要授權及選擇使用。他提醒，登記用的智能電話需要有生物認證功能，強調只為方便使用，不會存資料。