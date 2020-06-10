派錢一萬｜財庫局：電子消費券新穎但不普及　今年內推「智方便」

新冠肺炎持續下，影響各行各業人士的計，《財政預算案》中提出向年滿十八歲的香港永久性居民發放一萬將於本月21日開始接受登記，7月開始發放款項，預計合資格市民可在8月底前收到款項。此外，為了刺激本地消費，港府及不少社會人士曾提出發放電子消費券計劃。 今日（10日）立法會會議中，有議員跟進有關進展時，財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆指，電子支付是相對新穎的做法，需要額外時間研究可行性和作出具體安排，若此取代實際派錢，反而可能造成延誤。

財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆指，電子支付是相對新穎的做法，需要額外時間研究可行性和作出具體安排，若此取代實際派錢，反而可能造成延誤。（資料圖片）

許正宇指，發放消費券能有效刺激消費，亦受很多因素影響，如市民會否主要以消費券去支付基本生活開支，但卻沒有因為取得消費券而增加額外消費時，發放消費對刺激消費、帶動經濟所發揮的效果就會沒有預期中那樣理想。

另外，他認為，即使以電子方式發放消費券，亦可能要同時採用實體消費券,以照顧對電子支付不熟悉的市民。

「智方便」先導計劃已有88間機構登記參與測試

另外，許又提到，政府資訊科技總監辦公室與數碼港合作，於今年三月推出「智方便」沙盒先導計劃，讓金融業界利用此計劃提供的應用程式介面功能進行模擬測試。截至五月底，有88間機構已登記參與測試，當中包括銀行、儲值支付工具營運商、虛擬銀行及證券服務公司。

許說，預計計劃於今年第四季推出「智方便」。推出初期會首先集中推動和協 助政府部門及公營機構採用以便日後推廣至與公眾日常生活息息相關的公用事業機構。