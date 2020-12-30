國安法｜報章批法官「放生」黎智英　律師會五理事個人發聲明反擊

法庭批准壹傳媒創辦人黎智英保釋，引起部份官媒等批評，律師會五名理事以個人名義發聲明，認為報章的攻擊無理，對律政司無針對事件表態感失望。

律師會五名理事林洋鋐、帝理邁、彭皓昕、蔡頴德及黃耀初，以個人名義發聲明，指「官營媒體對司法機關毫無基礎的攻擊應當停止」及香港有「公平審訊及無罪假定」。林洋鋐今早（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，官媒近日對法官的批評，衝擊法治基本原則，包括「無罪推定論」，認為有關攻擊無基礎、超出固有價值，跟「你做得唔好因為你唔靚仔無分別」。

壹傳媒集團創辦人黎智英指勾結外國勢力危害國家安全，被空違反《港區國安法》，加上涉違租契欺詐科技園公司被起訴，12月23日獲准以共1000萬元現金及30萬元人事擔保等條件保釋，約晚上10時50分離開法院返回何文田住所。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他又表示報章刊登的評論又指示法院的審判方向，否則可將案件轉介到內地法庭，「威脅唔單止對司法機構，係整個法律原則，再唔發聲，雖然香港已經好唔同，但作為業界守護者再唔出聲，（香港）變化只會更快。」

林洋鋐指律政司有責任以正視聽，就算沒有法律行動都應該出聲明表態，可惜反應欠奉，不願揣測其政治取向，但認為律政司就其他事件又有發聲，而今次就未有，「呢啲衝擊批評係好嚴重」，對律政司感失望。林洋鋐又提到，《人民日報》為有份量的官媒，代表中央政府想法，既然中央重視「一國兩制」，就切勿再衝擊香港乃以成功的法律制度。

至於律師會會否發聲明，林洋鋐就稱因保密原則未能透露，只能指今次的發聲明的五名理事，過去半年都非常擔心本港司法制度。