寒潮襲港｜商場食肆不見外賣人龍　店員：天氣凍市民早歸家

強烈寒潮襲港，寒冷天氣警告生效，天文台預測市區今晚跌至10度。新冠肺炎下食肆晚市禁堂食，《香港01》記者今日(30日)傍晚時分在荃灣一帶巡查，發現公園及海旁露天食外賣情景不再，商場內排隊等外賣的長龍也不復見。荃灣廣場內不少餐廳下午6時許已經落閘關門，有仍營業的餐廳職員表示今日的人流較少，比起昨日起碼少了五成。 另有市民表示，天氣太冷所以要吃熱辣少少的韓國菜，故專程來買回家吃；亦有市民在公園用餐，指「入面（餐廳）無位，咪出面食囉。」

晚市禁堂食，在寒冷晚上，只好在公園野餐，受訪者說：「入面（餐廳）無位，咪出面食囉。」（袁澍攝）

強烈寒潮為本港帶來寒冷乾燥天氣，入夜後氣溫進一步下降。荃灣公園內人流不多，公園的長椅上亦少了許多露天用餐的人。一名與朋友在荃灣海旁用餐的市民表示，今日與朋友放假，行街後便一起用餐，問及為何寒冷天氣還要在露天用餐，她說：「入面（餐廳）無位，咪出面食囉。」

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食肆店員指今晚顧客少一半

荃灣廣場向來是旺區，晚市禁堂食以來，食店外常有等外賣的顧客，今日商場內人流不多，多間食肆也在晚上6時許後拉閘不營業；仍然營業的食肆也門可羅雀，外賣長龍不再。有新加坡餐館的店員表示，今日的人流相對較少，比起昨日少了五成左右，相信和天氣變冷有關，「天氣凍，啲人早早返屋企。」

另外一間韓國菜餐廳店員則表示，生意與昨日相差不大，「平日係會靜少少，我哋另外一見分店到6點鐘之後就會關門，呢度人多啲，就繼續做外賣生意。」前來購買外賣的胡女士表示，天氣較冷，所以今日特意選了較為熱辣的韓國菜回家吃。