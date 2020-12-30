寒潮襲港｜大帽山今晨錄2.8度　料明早市區最低7度　一區僅3度

強烈寒潮襲港，今日（30日）天氣顯著轉冷，天文台亦發出寒冷天氣警告。天文台預測，明日除夕（31日）及元旦（1月1日）華南地區天氣嚴寒及非常乾燥，天氣普遍晴朗，隨後數天早上氣溫仍然偏低。下周該區雲量較多，預料另一股冬季季候風會在下周中期抵達廣東沿岸。 天文台指，本港今早大部分地區氣溫較昨日低約7至8度，多區氣溫錄得攝氏12度以下，大帽山更跌至僅2.8度。天文台料，今晚天氣顯著轉冷，市區氣溫將降至最低約10度；明日（31日）早上市區將低見7度，打鼓嶺更得3度，市民要多穿禦寒衣物注意保暖。

受強烈寒潮影響，廣東地區氣溫顯著下降。天文台指，本港今早大部分地區氣溫較昨日低約7至8度，天文台今早錄得13.6度，與昨日最高氣溫比較已驟降約10.9度；而大帽山更只錄得2.8度，大老山則錄7.3度。天文台昨日中午（29日）發出寒冷天氣警告，提醒市民應注意保暖；而由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度，比實際氣溫要低，要避免長時間暴露在寒風中。

天文台料今日天晴乾燥，今晚天氣顯著轉冷，市區氣溫降至最低約10度，新界再低兩至三度，吹清勁至強風程度北風，離岸及高地吹烈風。天文台同時發出強烈季候風信號，本港平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台提醒市民，應提防海面大浪可能帶來的危險。

▼回顧2016年冰封大帽山▼

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明日就是除夕，不少市民或仍會出外倒數迎接新一年。天文台預測，明日早上嚴寒，天晴及非常乾燥。市區氣溫介乎7至12度，屯門、上水、大埔及沙田等最低僅得5度，打鼓嶺更得3度；相對濕度則為30%至50%。而元旦（1月1日）天氣亦繼續寒冷，料氣溫介乎8至14度。

天文台料下周日（1月3日）起天氣稍為回暖，市區最低氣溫回升至13度，早上相當清涼。然而，下周三（1月6日）將「再凍過」。天文台預測，下周三起一連3日大致多雲，下周四（1月7日）起更有一、兩陣雨。早上亦寒冷，氣溫介乎12至15度。