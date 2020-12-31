路透︰教廷非正式駐港使團2修女河北被捕　指北京圖影響主教任命

路透社發表長篇調查報道，指梵蒂岡在港非正式外交使團有兩名修女，在返回河北家鄉期間被捕三周，之後被軟禁及禁止離境。有教庭高層認為反映北京欲關閉此非正式外交使團，同時擴大對香港教區控制，包括影響下任主教人選。 調查又指，湯漢為首的香港教區10月審查天主教正義和平委員會一篇有關中梵關係的聲明，裁走聲明內關於內地地下主教蘇志民自 1997 年至今失蹤的部份。

天支會的紀念六四31周年彌撒。（黃寶瑩攝）

兩修女被關押三周 軟禁至今禁止出境

教廷與北京一直沒有正式建交， 作爲對中國的唯一哨站，教廷駐港外交使團地位微妙，一直低調行事，人員和物業都並沒列入教庭正式名單中。並不從事正官方工作，甚至沒有與香港官員會面。

路透社引三名知情神職人員指，今年 5 月，為外交使團工作的兩名 40 多歲修女在返回河北省家鄉時，被內地當局拘捕，關押 3 周後獲釋，在未正式起訴的情況下一直被軟禁，並且不得離開中國。梵蒂岡高層認為事件反映北京希望關閉這個非官方外交使團。

另有西方外交官員透露，中國國安近月已加強監控外交使團。

香港教區高層：北京圖影響港教區下任主教人選

中梵協議十月續簽，為期兩年。這份讓北京在中國教區主教任命有更多的話語權的臨時協議，本不包括香港特別行政區。有香港教區高層向路透社表示，北京試圖擴大協議涵蓋範圍，影響港教區下任主教人選。已有香港神父收到來自内地神父的信息，透露中共對本港下任主教人選的喜好。

香港教區宗座署理湯漢樞機。（資料圖片）

湯漢修改正委聲明 裁走失蹤主教部份

隨著《國安法》實施，香港教區面臨壓力。報道引述 4 位不具名的知情人士表示， 以湯漢為首的香港教區，審查天主教正義和平委員會 10 月23 日發表的一篇有關中梵關係的聲明，裁走聲明內有關內地地下主教蘇志民的部份，蘇是梵蒂岡認可的河北保定教區主教，但不被中國官方承認，自 1997 年至今失蹤，生死未卜。

湯今年 8 月曾向全體教區司鐸及執事發出的家書指，指講道時不應發表個人觀點，「含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗和冒犯性言論」。

「我們處於困境之中–不再有言論自由」教區榮休樞機陳日君回應路透社書面採訪時寫道：「所有這些事情在中國大陸都是正常的。我們正在變得像中國其他城市一樣。」

外交部：梵蒂岡尚未在香港設立任何官方代表機構

中聯辦沒有回應路透社的書面提問。北京外交部沒有回答有關修女的情況，當被問及北京是否試圖關閉梵蒂岡非官方外交使團時，外交部回應指︰「據我們所知，梵蒂岡尚未在香港設立任何官方代表機構。」

梵蒂岡一名發言人亦拒絕回應報道；而天主教香港教區就在一份聲明中回應指，一直鼓勵教友發表意見，「因此，教區不但沒有壓制，反而歡迎各種各樣的聲音。」湯漢樞機拒絕路透社採訪的請求。