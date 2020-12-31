寒流襲港｜日本城平價電暖爐缺貨　電器店指12月冷氣銷情意外理想

強烈寒潮襲港，天文台總部今早（31日）錄得最低氣溫攝氏8.1度，成為2020年的最低氣溫。多間家品電器店店員指，平價暖爐及暖風機已售罄，剩下價錢較高及體積較大的暖風機有貨。然而，電器直銷中心店員則表示今個月只售出兩部暖爐，指冷氣機的銷量反而更理想。

眾安街日本城以九折出售保暖電器，並放到門旁顯眼位置讓市民選購。（歐陽德浩攝）

站立式暖風機貨量充足

寒流襲港，記者今午到荃灣眾安街一帶，共5間家品電器店觀察，發現平價電暖爐、暖風機等電器銷情不錯。其中，眾安街日本城以九折出售保暖電器，並放到門旁顯眼位置讓市民選購。店員指100多元至200多元的小型暖爐缺貨，剩下400多元的站立式暖風機有貨。「因為今年凍嘛，好多人買， 細部嘅暖爐好好賣，冇晒貨。」惟記者於店外駐守半小時，未見有市民選購。

而另外幾間家品店亦出現同樣情況，「雅思家居用品店」售198元的暖風機已缺貨，剩下299元及398元暖風機有貨。而「友成家居店」4款暖爐仍有貨，店員指天文台早前已預料今年天氣寒冷，「知今年凍嘛，咪早咗入多啲貨囉。」

電器直銷中心月銷兩部暖爐

然而電器直銷中心的銷情並不理想，店員透露今個月僅售出2部暖爐，最近一單生意在本月28日，「賣得唔好，可能啱啱先開始凍。」但她指，去年的銷情比今年更差，暖爐無人問津，反而冷氣機近年的銷量卻提升，即使12月仍有不少顧客購買。「都好意外呀，咁凍都一路賣到幾多部冷氣機，12月份都賣得OK。」