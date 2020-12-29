寒潮襲港｜氣溫將急降　禦寒物品暢銷　商戶日賣數十棉被

天文台預告強烈寒潮將於明日（30日）開始影響本港，並「陪伴」港人跨年。天文台預測今、明兩日溫差可達14度。寒潮將至，市民開始準備禦寒用品，在元朗經營床上用品檔的檔主陳先生指，今個月多人買棉被，成為全店最好賣的商品，單日已售出數十張。因應疫情致經濟環境不佳，亦特意減價與街坊共度寒冬，料收入與去年相若。 不過有市民表示，不會怕寒風打算明天繼續行山，今日專程到百貨公司選購外套。

陳先生日賣數十張棉被，指今年減價30元，盼薄利多銷。（鍾妍攝）

在寒潮即將殺到香港，經營床上用品檔的檔主陳先生指，今年因疫情特別提供優惠，每張棉被減價30元出售，相信有助刺激市民消費欲。他預計冬季生意可與去年同期相約，但疫情下租金未有減，期望生意旺的日子可維持，過個好年。

不少服裝店都把厚外套、羽絨及保暖內衣放到店門前吸客。售賣男裝成衣的店員劉先生說，上周起已把外套放到店門外的當眼處售賣，生意算是「好少少」，但疫情下「啲人唔出街都唔會買衫」，整體生意始終不好。至於專營女裝的商店店員羅小姐亦說，今周起加厚棉褲的銷情最暢旺，「啲人都怕凍」，每日都會有客人會買。

市民梁女士今日專程到荃灣千色店，希望添置行山防風厚外套。她說，明早已約朋友行山，即使明天氣溫驟降都不會改期，但家中只有一件羽絨怕行山不夠用，「嚟緊凍到得十度就買定」。