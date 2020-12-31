主教山蓄水池｜工程師指保育講人流可及保留程度　估費用少於2億

深水埗主教山古羅馬式設計蓄水池的相片曝光後，引起公眾關注成功煞停水務署工程，社會已有共識將蓄水池保育下來。香港工程師學會結構分部副主席謝偉強指，要保育成功視乎開放後的人流及「原汁原味」的程度，估計若將來活化成參觀景點，所須的工程費用少於兩億元。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

拱門、古羅馬式柱石等建築風格，是香港碩果僅存的建築物。曾經協助保育「618上海街」的謝偉強接受《香港01》電話訪問時指，保育文物或古蹟時，必須承認建築物的外殼已經老化、結構上有不足的地方、功能未必符合現代社會用途，「上海街項目嘅唐樓無Lift(升降機)，樓梯都好窄唔適合而家標準」，而且鋼筋發霉、石屎剝落，需要做加固工程。

加固工程可分為臨時及永久性，謝偉強稱工程人員會化驗建築物鋼筋及石屎等，了解其安全程度、加固及可保留地方，提供臨時支撐物等，強調保育時其中一個重要考慮是「原汁原味」，「加新鋼柱喺適當地方，唔影響視覺效果，(法國)羅浮官都會加新材料」，若希望將蓄水池活化成參觀景點，都要加裝樓梯等設施，粗略估計所須公帑少於兩億元。

1881現址。（官網圖片）

他表示要成功活化，視乎兩項因素，包括開放設施後的人流及保留程度，中環荷李活道大館、高街舊精神病院都是成功例子，但亦有人批評過度商業化如尖沙咀1881 Heritage，但坦言沒有商業元素又不可行，舉例因電影《歲月神偷》而為人熟識的上環永利街，「而家無咩人去，嗰到就係無咩商業元素啊，頭幾年仲好熱哄哄好多人影相。」

水務署工程險毀蓄水池，謝偉強指未開發土地如錦田農地等項目，工程師較少翻查所有圖則，但已發展土地如今次蓄水池，則應該翻查所有圖則。被問到署方職員是否有疏忽，謝偉強不願評論。至於蓄水池現時日曬雨淋會否破壞結構，謝偉強相信一年內問題不大，但雨水等因素的確會加速建築物風化，維持現況四至五年就會惡化。