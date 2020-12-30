主教山蓄水池｜港大學者倡建石柱公園：與土耳其建築是遠房親戚

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池曝光，即時煞停水務署工程，保育聲音紛起，特首林鄭月娥昨晚（29日）在社交網站發文表明同意保留。有古物諮詢委員會委員今日(30日)表示，因土地屬政府物業，暫時無逼切性列作法定古蹟，政府亦表明立場會保育。

香港大學建築保育學部主任李浩然今日於港台節目《千禧年代》上稱，主教山配水庫與土耳其地下水宮殿的建造原理相同，但相對上較重視功能性，建議應利用設計配合現有公共空間，如拆去上蓋打造為一個地底石柱公園。

此外，古物諮詢委員會委員、測量師學會前會長何鉅業在商台《在晴朗的一天出發》指出，蓄水池結構完整，雖然功藝較土耳其伊斯坦堡地下水宮殿簡單，但目前所知是本港唯一的獨特建築物，有其特殊性，相信保育已是社會大方向，需要再研究其整體歷史、周邊文化影響再評定其歷史評級。

至於是否需要將蓄水池暫列法定古蹟，何鉅業指該地都是政府物業，任何發展都是政府決定，「（如果是）私人物業就驚唔理三七廿一拆咗」，但今次政府都並非刻意破壞，相信只是溝通問題，既然政府都立意保留，暫時未有逼切性要列做法定古蹟，他亦未知古物諮詢委員會下次開會的時間。

建築學者倡拆去上蓋 改造為地下公園

香港大學建築保育學部主任李浩然於港台節目《千禧年代》上稱，主教山配水庫的建造原理、使用物質上，與土耳其地下水宮殿相同，「係一脈相承、遠房親戚。」不過，他指主教山配水庫強調功能，包括以硬石柱、圓鞏形作承托，沒有太多美學上設計。他指，過往香港有很多類似設計的配水庫，但由於1980-90年代發展，已拆去很多類似建築，「話剩低一個都唔出奇。」

3至5個配水庫未拆，建議古蹟辦應派員實地視察

他指，現時本港仍有3至5個配水庫未拆，建議古蹟辦應派員實地視察。他指，過往古蹟辦由於人手不足等原因，未必會實地視察地底建築，認為今次事件為一個契機，讓有關部門去把握時間視察其他項目。他又說，現代工程師對百年前的設計不熟悉，視其為過時落後設計，建議不同部門應多合作。對於日後主教山配水庫的發展，他建議應利用設計配合現有公共空間，如拆去上蓋打造為一個地底石柱公園。他舉例說，悉尼的帕丁頓水庫花園亦從地下蓄水池改造為公園。

悉尼的帕丁頓水庫花園。（悉尼官方網站圖片）

深水埗區議會何啟明指，水務署向區議會提交文件時，只稱配水庫為「水缸」，並只提及有安全問題，指樹根令結構有問題，故要填滿配水庫。他批評當局做法官僚，相信若願意找資料會有。此外他又批評，當局現時只停工未有保育工程，質疑日曬雨淋會令建築物受損。對於日後用途，他希望可作公共空間，讓市民免費享用。

學者不認同拆走上蓋：屬建築一部份

香港大學房地產及建設系兼任教授潘新華致電節目，指使用花崗岩打造「暗塘」的建築方法於本港少見，而以花崗岩製造鞏頂、石柱做法同樣罕見。他指，不認同拆去上蓋的改建方式，認為上蓋同樣屬於建築物一部分。他又指，由於配水庫於1970年代起停運，當年曾進入配水庫的人已屆高齡，事件反映本港幾乎無院校的工程學系著重教授相關知識。