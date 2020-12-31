求復合被拒　中年漢斬女友致聲帶受創　今被裁定罪成候判

中年漢疑要求與女友復合不果，趁對方回家時施襲。他涉用刀刺女友的腹，又斬其面、頭、頸部等。女友被斬至失去意識，2天才蘇醒。她多處受傷，面及頸多處有疤痕，口部更是難以張開，兩邊聲帶受創甚深，再無法大聲說話。中年漢否認有意圖傷人等兩罪受審，而陪審團今(31日)經退庭後，一致裁定他所有控罪罪成。法官將判刑押後至明年2月4日，以待索取事主的創傷報告，屆時被告再作求情。

被告謝安（39歲），被控一項襲擊他人致造成身體傷害罪，指他於2018年12月7至8日，在馬頭圍鴻運街一單位內，襲擊女事主林以晴，令致她身體受傷。他另被控一項有意圖傷人罪，指他再於同月11日在鴻運街8號非法和惡意傷害林，意圖使她身體受嚴重傷害。

曾勒事主的頸 女兒痛哭才放手

控方案情指，被告於2018年初結織事主，兩人迅速發展成為情侶。被告並於同年6月搬入對方的單位，與對方的6歲女兒同住。惟數月後，兩人感情轉差，事主提分手並要求被告搬走。被告拒絕，並常為此與事主爭吵。

被告於同年12月7日晚，手持利刀到事主單位要求復合，又勒住她的頸。直至事主的女兒大哭，被告才放手。

事主和女兒於同月11日返家，惟被告在單位守候，並用長刀從事主背後施襲。事主逃至大廈地下，被告追至並擋住大廈鐵閘，然後用刀刺事主的腹，又在她的額頭上鎅上多刀。

被告謝安在高等法院，被裁定有意圖傷人等兩罪罪成。

事主被斬至失去意識 2天後才蘇醒

被告則向目賭的鄰居威脅，著鄰居不要報警。被告又將事主拉回屋內，但事主成功逃脫，並跑到大廈鐵閘。被告再截停她，斬其面部、頭部、頸部等，事主倒在血泊中失去意識並暈倒。

事主被送院治理後2天才蘇醒。她身體多處受傷，面及頸部多處有疤痕，視力、雙手行動等亦受影響。此外，她的口難以張開，兩邊聲帶亦受創甚深，以致她再無法大聲說話。她留院一個月後，才可出院。

被告被捕後在警誡下指，因很愛事主，才一時衝動斬她。

案件編號：HCCC 402/2019