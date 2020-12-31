2021新年｜寒潮除夕迎新年　尖沙嘴人頭湧湧　港島門可羅雀

受新冠肺炎疫情及強烈寒潮夾擊，除夕煙火倒數活動取消，維港兩岸「逼爆」的畫面不再，今年的除夕夜變得不一樣。《香港01》記者於維港兩岸觀察，在入夜初段，中環海濱一帶甚為冷清，中環摩天輪受疫情影響停開，添馬公園亦只有零星市民野餐。 相反，尖沙咀海傍及商場內外均非常熱鬧，市民紛紛與燈飾及維港「打卡」，但大多稱今晚會回家倒數，認為今年毫無節日氣氛，希望新一年疫情離去，恢復正常生活。

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除夕新娘：關關難過關關過

下午時分，海港城附近有數十名軍裝警員巡邏，有至少8部警車停泊，在香港文化中心對出位置亦已實施人流管制。有報紙檔員工指今年生意不太好，今日特意推售掛有LED燈飾的氣球及頭飾，價錢介乎40至80元不等。即使今年沒有煙花，她估計今晚人流不會太少，仍有少許生意「幫補」。

今日結婚的楊氏夫婦在寒風中戴口罩與親友拍照。任職教師的楊太認為今年經歷難忘，最大轉變是要改上網課，希望趁最後一日沖喜下，過一個「特別婚禮」。「關關難過關關過」，她認為疫情過後再與親友簡單吃飯就可以了。

海港城現多條人龍購物

位於廣東道的Chanel外再出現人龍，包括李先生一家三口。李先生說，適逢周年紀念，特意找女兒「幫吓眼」，為太太挑選禮物，笑言「合理價錢範圍即可」。戴上聖誕節圖案口罩的他，認為街上毫無節日氣氛，希望靠口罩添少許氣氛，亦希望新一年可以不用戴口罩，女兒可以上學，自己則不再需要在家工作。

在海港城一間甜品店外亦現長龍，陳小姐及洪小姐趁今年最後一日見面，估計排隊亦要花上半小時，並要趕在禁晚市堂食前吃完。她們認為，今日尖沙嘴人流比想象中多，但也沒有氣氛，故今晚也會回家渡過，也不會看電視倒數。

2020年12月31日除夕，不少市民在海港城外打卡。（勞敏儀攝）

至於海港城內的超級市場City'super，排隊付款的人龍更長，需要派職員協助人流管制，熟食區更是人頭湧湧。何女士花約500元購買定食，與家人在家享用。她說，往年會與家人找餐廳晚膳，逛街後再回家倒數，今年則因禁堂食別無選擇，希望新一年恢復全日堂食。而麥太也花近500元購買熟食，認為這裡款式較多及西式，今晚與丈夫看電視倒數。

12月31日除夕，中環摩天輪一帶甚為冷清。 （張嘉敏攝）

中環摩天輪停開 海濱一帶冷清

於中環海濱一帶，傍晚時份甚為冷清，與過往除夕熱鬧氣氛不同，而中環摩天輪受疫情影響停開，有約10名警察在場巡邏。

梁小姐與廖小姐相約歡渡2020年的最後一天，由於晚市不設堂食，二人改約午餐慶祝，指下午於銅鑼灣人流不多，「食飯都唔係等好耐。」二人稱過往會相約大班朋友一起倒數，但今年因有限聚令，加上擔心增感染風險，只好回家與家人晚餐。二人剛從大學畢業，回望過去一年，廖小姐坦言「覺得好慘」，稱畢業典禮亦被取消，只可以網上進行。展望新一年，她們稱希望疫情快完結，「唔使再戴口罩。」

情侶改午餐提早迎新年

顧先生與女朋友於摩天輪下留影，他稱受疫情所限晚上會回家與家人迎接新一年，並改以午餐與女朋友慶祝。他稱除夕被困家中，亦未敢邀請朋友共渡佳節，「比較悶，冇咁好節日氣氛。」他希望新一年香港會好轉，「大家都可以有返啲笑容。」

於添馬公園有零星市民野餐，吳先生為友人慶祝生日，由於預期疫情未完，故未有訂餐廳慶祝。他稱，疫情下節日氣氛欠奉，「冇得食晚飯，全部人淨係可以屋企倒數，又冇煙花。」新一年他希望疫情早日完結之餘，亦昐香港於政局、社會氣氛有所好轉，「呢兩年都好差。」