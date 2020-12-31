新冠肺炎｜疫情阻離港　市民除夕酒店Staycation　扮度假慶新年

疫情蔓延全球，喜愛旅遊的港人未能離港度假慶新年。除夕夜，不少市民因未能離港，改到酒店訂房「Staycation」與親友共同跨年。有市民表示，往年除夕都會趁長假期離港外遊，即使今年已4度「Staycation」，但在家慶祝怕太嘈被投訴，夜晚亦無堂食，故選擇訂酒店與男友「二人世界」。

除夕夜市民今年未能出國渡過，改到多間酒店訂房「staycation」渡過。（鍾妍攝）

尖東多間星級酒店中午時段開始，陸續有人登記入住，部分人為情侶，未見有大批朋友一同登記的情況。其中，尖東海景嘉福酒店，下午起排隊登記入住的人龍已有約有30人，需要在大堂內「打蛇餅」。從酒店外觀察，有房間貼上「Be with U 2021」字樣的氣球，房客準備慶祝踏入新年。

市民Mandy預訂了千禧新世界酒店的房間，預備與男朋友度過新年。她說，往年除夕都會趁長假外遊，今年因疫情無法成行，而食餐晚市又禁堂食，故預訂酒店房間度過新年。她說，連同今次，今年已5度Staycation，一解旅遊癮。在酒店慶祝新年，主要是怕留在家中聚會「嘈親人」，亦無地方慶祝。

另一市民游先生，亦預訂酒店房間與女友過除夕。他說過去未曾參與「Staycation」，特意選除夕度假「特別啲」。他指，過去除夕都不在香港，新年願望是「疫情快啲過去」。