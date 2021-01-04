疫情下人力資源管理難度增　HR：員工積壓年假、突染疫致措手不及

新冠疫情肆虐，疫情除了對確診者、密切接觸者工作造成影響，亦同樣為人力資源管理帶來困擾。毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，疫情之下常有員工因突發事件無法上班，公司對此一般會有3種做法，包括安排員工在家工作、放無薪假或清年假。 周綺萍指，疫情肆虐已近1年，開始時面對員工突然離開工作崗位的確會措手不及，惟在目前局勢下，麻煩無可避免，公司須與員工積極溝通，互相協調，才能避免勞資糾紛。

疫情下員工檢疫 公司三招應對

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，在疫情之下，如員工因疫情而未能上班或公司想降低營運成本，公司一般有3種做法，包括要求員工在家工作、放無薪假、或促員工清年假。



周綺萍指，為所有同事健康設想，若員工需接受強制檢測，公司會視乎員工工種，不排除會讓他們在家工作或放無薪假，待員工提供陰性證明才能上班。如員工未能在限期前提供陰性證明，公司一般會先與員工溝通，並酌情處理。



領月薪的長工，公司一般會安排他們在家工作，或要求他們清理年假；惟領日薪的散工，他們必須提供陰性證明才可上班，否則便要放無薪假。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，要求員工清假已是公司控制成本的「最溫和做法」，員工無謂就此小問題與公司爭執，以免反被裁員。（資料圖片）

員工疫下積壓年假 要求清假是最溫和做法

新冠疫情肆虐，員工未能出境旅遊，可能會有不願清假的情況出現，因此對人力資源顧問而言，與員工溝通是重中之重。周綺萍稱理解員工想法，明白他們不願浪費長假，決定何時申請年假亦是員工權利。



但疫情之下經濟不景，公司亦有其難處，且不同公司情況有所不同，如一些公司在農曆年間，生產線停止運作，公司往往會要求員工在這段時間清假。周綺萍續指，要求員工清假已是公司控制成本的「最溫和做法」，員工無謂就此小問題與公司爭執，以免反被裁員。周綺萍強調，疫情下公司生產力因突發事件降低，人力資源管理上出現麻煩無可避免，因此勞資雙方需積極溝通，互相協調，才能避免糾紛。