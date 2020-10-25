國泰裁員｜學者料有下波裁員　人力資源顧問：失業員工應盡快轉型

國泰航空上周宣布裁減8500個職位，其中香港有5300名員工受影響，國泰港龍航空停止營運。港台節目《城市論壇》今日（25日）討論相關議題，工聯會立法會議員陸頌雄、職工盟主席吳敏兒均批評，國泰在處理手法上做得很差，沒有給予員工選擇機會，對工會也不屑一顧。 中大商學院高級講師李兆波預計，以國泰目前環境，以及疫情消除無期，有機會出現下一波裁員；人力資源管理顧問李漢祥認為，航空業前景不明朗，失業員工應盡快考慮轉型問題。

陸頌雄：國泰高層稱痛心屬「貓哭老鼠假慈悲」

吳敏兒表示，國泰現金流情況的確不理想，而全球航空業亦處於冰封狀態，但質疑是否有必要如此大規模裁員，而且完全和工會零溝通。她又指，國泰過往4年炒期油的虧損，比起裁員能省下的錢更多。

此外，雖然疫情下客流量大受打擊，但吳敏兒提到，航空公司在貨運上的經營狀況，所受打擊未至太大。她進一步質疑，港龍航空停止運作，深圳東海航空董事長黃楚標成立的大灣區航空蠢蠢欲動，準備加入香港市場，令人懷疑是否「要讓路給另一間公司」。

陸頌雄認為，國泰行政總裁鄧健榮對裁員表示痛心，說法十分廉價，只是「貓哭老鼠假慈悲」。他認為至少應給予員工選擇權，是要領取多一個月賠償後直接離任，還是減薪留職，而非有些人直接解僱，有些人就大幅減薪留職，過程與員工無溝通，態度非常粗暴，要求資方盡快和工會再接洽，盡可能保留多一點職位，並助失業員工重新投入職場。

他又認為，工聯會一直認為保就業計劃漏洞多，應直接援助失業工友；政府曾經向國泰注資二百多億元，派往董事會的觀察員也不應只是「食花生」袖手旁觀，應介入更多。

節目中，主持人多次問到陸頌雄有沒有向工聯會黨友、勞工及福利局副局長何啟明反映有關意見。陸頌雄回應指，有初步反映過意見，但沒有聚焦深入討論，而他認為國泰航空主要屬運房局範疇。

李兆波：通關無期 料有第二波裁員

李兆波認為，以國泰經營狀況，的確如果完全不裁員，公司就會變成「垂死病人」，但細節上自然可做得更好。對於港龍停運，李兆波坦言，港龍與國泰及香港快運在服務上，本身也有一些重疊，從商業角度看，再加上今年的經營狀況，港龍停運確實有一定合理性。他又提到航空業本身是「好睇唔好做」，實質回報不高。觀乎目前狀況，李兆波表示今年內相信各地都難以通關，如全球疫情未受控、疫苗進度不理想，恢復經濟活動更加遙遙無期，航空業面對處境將更嚴峻，個人認為國泰有機會出現下一波裁員、政府須再注資。

李漢祥指，國泰裁員是預期之內，始終航空業是勞工密集及資本密集的行業，受疫情打擊又最深，但問題在於重組過程中，如何和員工溝通得好一點。他認為，國泰起碼可以為離職者提供培訓、資訊，協助分析其事業發展，作相關支援。他指，航空服務業員工於數個方面有優勢，如語言能力、服務態度等，在一些行業如金融服務、地產，甚至未來潛在的大灣區旅遊等，都可能找到出路，不用那麼絕望。

對於有人準備加入香港航空業市場，李漢祥引述多名航運專家分析指，香港航運業最快要到2024年，才可回復到2019年上半年的狀況，所以加入市場將是「荊棘滿途」。他指，香港整體市場能承受多少間航空公司，本身亦是疑問，奉勸今次失業的工友，趁機會考慮如何自己增值、轉型的問題。