林老師死因｜好友指林受刁難後情緒問題惡化　爆校長曾要求改問卷

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠，前年在校內墮斃的事件作研訊。與林屬好友的常識科老師今（4日）供稱，時任校長羅婉儀上任後，林的情緒問題惡化，經常忘事、「斷片」。她又透露羅曾要她修改供前線老師填寫的問卷，並要求寫正面意見，又指羅曾請食西餅，要求老師在問卷中提高給她的分數，惟該老師直言：「我地唔係小朋友，唔係請粒糖就會覺得你好人，係講個心。」

覺林情緒問題變嚴重

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

常識科主任吳婉萍供稱，她與林老師份屬好友，羅上任後，林的情緒問題變得嚴重，她會失眠、沒有胃口、經常忘事、「斷片」，而且林的工作量亦比以前增加。

常識科老師作供時爆校長羅婉儀曾要求她修改老師的問卷，並要求寫正面意見。(李慧娜攝)

羅要林一力承擔過錯

吳憶述，林在當年2月28日曾與副校哭著討論事情，而出事前兩天林透露，羅因不滿她處理澳門漂書活動的工作，要求她寫報告交代，惟報告「改嚟改去」，羅也不滿意，羅要求林一力承擔過錯，但林認為其他老師也有責任。

吳又指，事發前一日，她亦見林哭泣，並在座位找東西，下午時獲勞佩玲告知林前往總部投訴羅，羅感到十分生氣，勞亦叫她不要告知他人。

吳也曾在會議上遭校長侮辱

吳直言，羅會指罵每一位老師，亦曾在會議上侮辱吳。吳稱她當時在會上匯報「常識百搭」比賽時，羅突然打斷她的說話，自行分享經驗，更說：「唔要豬肉獎」，否則會換人；又要她應要求修改供前線老師填寫的STEM問卷，羅要求寫正面意見，更在問卷上貼便條要求她修改。吳質疑羅校長當時做法，並說「問卷係填老師意見，唔係填校長意見。」

吳續指，林在教員會議中說話時，羅亦會處處刁難，林一直盡力配合羅的要求，但仍多次被召入房責罵，羅更向林說：「可以隨時搵人換左你。」

覺校長一言堂

吳形容羅處事「一言堂」，她不會聽取其他老師意見，又稱羅曾在搵工季節，曾向老師稱：「你要搵工架喇，你搵到好工要介紹畀我喎。」羅也曾自行修改學校時間表，雖然老師有異議，但羅卻未有接納，最後收到不少家長反映，才再進行修改。

對於羅曾請食西餅，要求老師在持分者問卷給予她高分數，吳直指：「我地唔係小朋友，唔係請粒糖就會覺得你好人，係講個心。」

證人供述事經過。(詳看下圖)

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對東院投訴機制沒信心

吳又承認，因為羅曾稱匿名告密只令她要「寫好多嘢解釋」，因此對於東華三院投訴機制沒信心。

羅進行盤問時，質疑為何吳不幫林「出頭」，向她反映意見，但吳反駁以她平日觀察羅，認為羅強勢，沒有人會向羅直說。

案件編號：CCDI206/2019