興德學校｜前助理不服被裁10罪成　官指無可爭辯拒准案上訴至終院

爆出「影子學生」連串醜聞的屯門興德學校，該校一名前助理因曾襲擊學生被取消教員資格，但依然留在該校工作。該助理被裁定「未經准許而逗留在學校內」共10罪成立，他不服提出上訴但遭駁回。而該助理再以案件的決定，涉及具有重大而廣泛重要性的法律觀點，要求向終院提出上訴。惟高等法院法官今(4日)頒下判辭，認為前助理提出的理據無可爭辯之處，拒向他批出上訴至終院的證明書。

上訴人張錦輝，被裁定遭教育局取消教員資格後，仍於2017年3月31日至4月11日，未經局方許可返校工作。他於2018年被裁定10項「未經准許而逗留在學校內」罪成，遭判160小時社會服務令。

上訴人認為，相關的《教育條例》條件違憲，限制其選擇職業、遷徙往來的自由等。

官指未限制上訴人的權利與自由

惟法官在判辭指，早前的上訴案已作出處理和考慮，認為該條例是合憲，並無違反或限制上訴人所述的權利或自由。即使有所限制，亦是合理和相稱。

本案不涉差別待遇

對於上訴人引用終審法院就梁國雄提出的「剪髮」覆核案中，就差別待遇的處理。惟法官指，是次上訴人是被取消教員資格，未經准許不能逗留在學校，而非差別待遇的情況。

高等法院法官認為，上訴人提出的觀點無可爭辯之處，更不涉及重大而廣泛重要性的法律原則。

案件編號：HCMA90/2019