【興德學校】用兩名在校內游走　「特聘人」專為校長傳話收餅卡

屯門興德學校2年前被揭發連串行政混亂，包括指校方聘用了一名被取消資格的老師張錦輝，之後更發現時任校長陳章萍在回覆教育局查詢時，曾呈上了疑似假文件聘用文件。張早前已被裁定未經准許而留在學校罪成，陳校長雖被控以使用假文書罪，今（2日)被裁定罪名不成立。 陳一直堅稱她是按招聘程序聘請職員，又稱不知涉案的聘用文件是假的，然而在張及陳的審訊中，顯示張不時以兩個不同的名字在校內出現，他在校內角色亦甚為神秘，有老師更形容張似是校長的傳話人，其主要職務包括：向請假老師收取餅卡。

審訊披露，張錦輝在興德時常以張鐘謙的名字出現。（資料圖片）

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教育局前年收投訴作調查

事件中的關鍵人物張錦輝，又名張鐘謙，於1997年經教育局註冊為教員。據報道指，他因為在九龍塘官立小學毆打學生而留有案底，最後遭教育局吊銷教師資格。

教育局於2017年收到有關興德的投訴，到校調查時發現一面試紀錄表格有問題，並交屯門警區重案組調查，終發現一份於2016年7月16日簽下，有關求職者「張錦輝」的面試表格有異，陳校長一直堅稱校方是依程序公開招聘教職員。

面試只見「張鐘謙」不見「張錦輝」

興德當時任副校長何志輝供稱，2016年7月16日左右曾在學校面試過一些申請者，他還記得面試過一名姓羅的女子，因為她後來受聘了，但卻沒有印象曾面試過一名叫「張錦輝」的應徵者，但記得面試過一名叫「張鐘謙」的人。

校內拍卡記錄早有「張鐘謙」

庭上證據亦顯示，校方的拍卡系統中，在2016年7月16日起，已有一名叫「張鐘謙」的記錄，可見「張鐘謙」早在那時已是校內的職員。

有興德老師供稱，陳章萍於2015年曾短期聘用張協助校外評核工作，2017年3月又再聘他為「校長助理」。張在校內一直用「張鐘謙」之名，負責傳達校長指令，及作行政及文件工作，例如：向請病假的老師收取餅卡等。

興德學校前校長陳章萍，被調查校方是否涉聘被取消資格教職員張錦輝時，被指向教育局職員呈上假文件。（資料圖片）

老師覺張職責神秘

另一老師就形容於校務處工作的張職責神秘，自從他調入校務處的房間後，校務處職員除了會叫停部份走進去的老師，更會禁止他們閱讀枱頭的文件，更「棟牌」要求錄音錄影前要先通知。

兩名副校長在陳的案先後作供透露，在陳任校長期間，他們曾因工作壓力導致情緒困擾，需求診精神科治療，甚至要短暫入住青山醫院。

張被控未經准許逼留在校內

張錦輝，在2017年興德亂像被揭發後被捕，並被控以10項「未經准許而逗留在學校內」罪，指他違反《教育條例》，遭吊銷教師資格後，未得教育局常任秘書長書面許可，於興德逗留10日。案件去年7月在屯門法院開審。

張在去年12月被裁定罪成，被判處社會服務令160小時；裁判官指造成如今局面乃是他咎由自取，又指他理應及早認罪。

張繼續受辦學團體聘用

張在審訊當時強調是受聘為「助理文書主任」，又指他在前年轉為行政主任，兩個職位均不需接觸學生。前校監鍾佳榮更稱，校方認為張辦事能力高，故曾寄信到教育局申請讓張留校工作。張後來亦獲辦學團體「公立興德學校有限公司」聘請做公司文書，在屯門鍾屋村村公所辦公。

影子學生等事仍未有作起訴

至於其他興德亂況，警方曾就涉及影子學生的懷疑偽造成績表作調查，至今未見對任何人作起訴。不過，曾獲教育局委任為校董，參與整頓興德的退休校長雷其昌就曾經直言，陳的違規事件已轉交執法部門逐一跟進。