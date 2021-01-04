新冠肺炎｜補習社可安排6分1學生面授　業界：家長憂疫情、幫助微

新冠肺炎疫情持續，港府今日（4日）公布全港中小學繼續停課至農曆年假後，但容許中小學及補習社安排不多於六分一學生回校。 有補習社負責人直言，一般小型持牌補習社只可容納約20人，六分一學生即只可容納約3至4人，幫助不大，而疫情下不少家長已轉聘大學生「上門補習」，相信確診數字未大幅回落前，家長仍人心惶惶，料放寬對業界幫助甚微。

「藍天教育」在港約有５間分校，每間可容學生約20人。（受訪者提供）

新冠肺炎疫情未息，教育局公布全港中小學繼續停面授課至農曆年假後，惟學校可安排不多於全校六分一學生回校，有關做法適用於提供非正規課程的私立學校（即補習社）。

六分一學生可回補習社上實體課，補習社「藍天教育」負責人胡皓然認為，放寬對業界幫助甚微，「確診數字一日不回落，都仍然人心惶惶，相信都要恢復晚市、教育局宣布復課，生意才有機會好轉。」

補習社長期停課 家長多聘大學生上門補習

胡皓然說，5間藍天教育分布在九龍新界，集中服務中小學生，每間可容納約20名學生，故即使政府放寬讓六分一學生回補習社，每間只可容納3至4人，成效不大，相信只有須應付升中呈分試的小六生及DSE的中六生，才有意繼續補習，「但他們部份已轉視像課，暫未收到家長要求轉實體。」

胡皓然又表示，過去一年補習社大部份時間被教育局勒令暫停面授課，不少家長已為子女轉找老師上門上課，而禁晚市及限制措施下，大量「炒散」大學生轉為「私補老師」，上門補習盛行，業界競爭更激烈，「中小型（補習社）都要自求多福 。」

在新冠肺炎疫情下，補習社一直與學校一樣不能面授。（資料圖片／余俊亮攝）

雙非生退學、家長失業減開支

另外，部份雙非學童因回內地而退學，亦有家長因經濟不景而失業，減少子女堂數節省開支，故他透露，即使補習社努力轉型，提供網課，生意只維持到去年同期約三成。展望未來，他直言「做商人難經常要求政府幫」，只好每個月評估一次市場情況，衡量能否支付租金，並繼續停用兼職。

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