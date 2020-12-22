中大生幫阿女補習經濟科　家長睇DSE成績稱僅13分　網民分析原因

為中小學生私人補習是不少大學生的收入來源。最近有家長在網上撰文，表示早前請來中文大學的商科學生，為就讀中五的女兒補習經濟科，但女兒後來告知他補習教師似乎不太熟悉教學內容，便要求查看對方的中學文憑試成績，發現5科合共13分。不過，網民看後紛紛指「5科13分入到中大乜嘢系？」，質疑內容真確性，引來熱議。

有家長網上撰文，指最近為女兒找來中大生當私人補習教師，但後來發現對方DSE成績5科13分。（資料圖片）

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該名家長最近投稿facebook專頁「CUHK Secrets」，表示其女兒正就讀「Band 1」中學5年級，下學年便應考中學文憑試（DSE），他於是為女兒找私人補習老師教經濟科，指對方為中大商科學生，而在第1堂時也檢查了學生證。

不過，樓主指女兒在補習了數堂後，便告訴他補習教師「好似唔係幾識咁」；他便要求查看該名中大生過往的DSE成績表，得知對方在5個學科合共考獲13分，又發現是在中文中學畢業，而他女兒則需要以英文考經濟科，讓他直斥：「我想問而家中大收啲學生咁垃圾嘅咩，睇漏眼都死」。

惟許多網民質疑5科13分如何能考入中大，也有人推測是否透過非聯招方式升上大學。（Dan Dimmock / Unsplash）

帖文一出，不少網民即討論「13分入中大」的可能性，留言反駁道「問呢個問題之前不如問下自己：13分可以入到中大邊個系？或者話13分入到邊間大學？」，「13分入中大？佢一定係田徑比賽精英，中大破格取錄」，質疑帖文內容真實性。

另外，也有網民分析，指該名中大生可能是透過「非大學聯招（Non-Jupas）」入讀中大，或因文憑試成績差而先修讀副學士，後來成績優異得以升上學士學位課程，「可能係asso non ju入bba？咁（asso成績）應該都好高分下」。部份人則認為樓主批評中文中學同樣不合理，反指「乜用中文讀中學係罪嚟㗎？我夠中中咪照樣個個學期3.6 GPA以上」。

同場加映：有中大生曾投稿至「CUHK Secrets」，指與住所的保安員交談，發現對方是數學系畢業生，惟畢業後找不到合適工作，才轉做保安，令他唏噓不已，雖然有人認為是「潛力潮文」，但相認過程仍笑爆網民▼▼▼

中大生出PO嘆師兄做保安員 讀數學畢業難搵工（01熱話製圖）

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