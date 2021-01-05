新冠肺炎｜政府於瑪嘉烈醫院設採樣站　另今起吉慶圍居民免費檢測

新冠肺炎疫情持續，瑪嘉烈醫院日間內科病房昨（4日）出現群組爆發，政府今天（5日）宣布，於瑪嘉烈醫院籃球場設立流動採樣站，為該院工作人員、訪客及病人提供免費檢測服務。 另外，食物及衞生局表示，鑑於近日在元朗錦田鄉吉慶圍出現多宗確診個案，由今日開始，設於元朗市東社區會堂的社區檢測中心，會為吉慶圍居民提供免費檢測。

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食衞局於瑪嘉烈醫院籃球場（鄰近J及K座）設立流動採樣站，為該院工作人員、訪客及病人提供免費檢測。採樣站於今天下午2時至晚上8時開放、明天至周五，則會於上午10時至晚上8時提供服務。

食衞局稱，鑑於近日元朗錦田鄉吉慶圍出現多宗確診，由今日（5日）開始，設於元朗市東社區會堂的社區檢測中心，會為吉慶圍居民提供免費檢測，暫定至1月7日（星期四）。社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時。社區檢測中心提供預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料，揀選檢測地點和時段，中心會優先向已預約市民提供服務。

瑪嘉烈醫院日間內科病房昨天出現群組爆發，至今有３名病人、２名醫護受感染。 （梁鵬威攝）

檢測結果呈陰性市民會收到電話短訊通知。須接受強制檢測人士，須妥善保存相關紀錄。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。港府發言人呼籲，所有對身體狀況有懷疑人士，或有感染風險人士，如曾到訪有疫情爆發地方或曾接觸確診個案，應盡快檢測，以有效及早識別感染者。