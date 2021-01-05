【新冠肺炎】內地昨增33宗確診　17宗本地個案河北佔14宗

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據國家衛健委通報，內地昨日（4日）新增33宗新冠肺炎確診個案，其中17宗為本土個案，包括河北14宗、遼寧2宗、北京1宗，另外16宗為境外輸入，包括上海6宗、廣東4宗、天津1宗、遼寧1宗、江蘇1宗、福建1宗、河南1宗、四川1宗；無新增死亡個案；無新增疑似個案。

截至1月4日24時，據31個省份報告，現有432宗確診個案，其中13宗為重症個案，累計治愈出院82117宗，累計4634宗死亡個案，累計報告87183宗確診個案，現有疑似個案1宗。

31個省市區報告新增無症狀感染者37宗，其中6宗為境外輸入；當日5宗轉為確診，包括2宗境外輸入。

在河北，當局報告新增14宗本地確診個案，其中石家莊市報告11宗（2宗由無症狀感染者轉為確診），分佈在藁城區小果莊村與劉家佐村；邢台市報告3宗（1宗由無症狀感染者轉為確診）。另外，截至1月4日24時，河北省新增30宗本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。據河北省衛健委消息指，目前，石家莊市藁城區增村鎮小果莊村被調整為高風險地區，石家莊市藁城區增村鎮劉家佐村、邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一合院小區為中風險地區。

（綜合報道）

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