免疫學者顧小培拍片指疫苗無效兼傷肝腎　影片今遭YouTube下架

港府下月開始為優先群組接種新冠肺炎疫苗，網上評論平台「灼見名家」上月（12月）上載一條由免疫學博士、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。惹來港大微生物學系臨牀助理教授薛達發文批評。 該段影片本來可以在「灼見名家」YouTube頻道找到，但影片今天（5日）因「違反YouTube的《服務條款》」而遭到移除。 灼見名家社長文灼非回應指，YouTube稱影片內容不當而將片段下架，他會向YouTube提出上訴。文續稱，顧小培已拍攝一段影片逐點回應薛達的批評，今晚會發布影片。

免疫學博士、香港生物科技研究員顧小培評論新冠肺炎疫苗的影片遭下架。 （截圖）

港大微生物學系臨牀助理教授薛達近日在facebook發文，公開駁斥顧小培影片的言論「毫無根據」，例如顧小培稱mRNA病毒可引發多重器官纖維化，因為mRNA可以潛入腎、肝兩臟，但薛達就稱，mRNA會在注射入肌肉後迅速降解，產生的S蛋白足以觸發免疫反應，但不會導致器官衰竭。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達近日在facebook發文公開駁斥顧小培言論「毫無根據」。（截圖）

文灼非回應YouTube將片段下架事件時表示，YouTube稱涉事影片內容不當，而將片段下架，他會向YouTube提出上訴。

文灼非又指，薛達指稱顧小培的言論為「偽科學」，顧小培亦不得不回應，顧已拍攝一段影片逐點回應，今晚會發布影片，「佢（顧小培）作為一個博士，喺藥廠做咗廿幾年，不得不回應，費事畀人話佢賣假藥。」他認為，事件源於顧小培與薛達屬於不同專業，受不同訓練，是觀點與角度的問題。他又認為，政府對於事件的回應，未必是針對顧小培，可能只是為了呼籲市民小心選擇資訊。

據了解，YouTube訂立了與新冠肺炎有關的處理政策，如果有影片違反有關政策，會被移除。