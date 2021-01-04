免疫學者顧小培拍片指疫苗無效兼傷肝腎　港大專家批毫無根據

港府下月開始為特定群組接種新冠肺炎疫苗，接種率高低一向是控疫指標。「灼見名家」上月（12月）上載一條由免疫學博士、香港生物科技研究員顧小培的影片，他在片中直言疫苗無保護作用，甚至會令接種者的肝、腎衰竭。 港大微生物學系臨牀助理教授薛達近日在facebook發文公開駁斥顧小培言論「毫無根據」。Facebook一度指薛達的帖文「誤導及實質傷害」，移除其帖文，但帖文之後又重新上架。

顧小培的影片去年12月17日上載至「灼見名家」的Youtube平台，題為「顧小培博士：了解新冠肺炎高危因素 疫苖是否一定有效？如何評估接種風險？《抗疫專輯》」，片長18分鐘2秒，已有超過31萬人次觀看。顧小培首先介紹自己出身於免疫學，並歡迎醫學界人士指正其錯誤。

顧小培直言疫苗無保護作用，甚至會令肝腎衰竭。（影片截圖）

他首先解釋新冠病毒感染人體的機理，之後就談及疫苗。顧小培指一般疫苗如霍亂疫苗，會將細菌變得「甩頭甩腳」，令細菌無法再在身體繁殖，不能夠再感染人體，並讓免疫系統認清病毒然後反擊，但他指製造新冠肺炎疫苗的藥廠不敢製造減活疫苗，「如果0.001%仍然係活躍，0.001%可能都可以令病人中招。」

疫苗製造抗體方面，顧小培稱注射首針疫苗可製造IgM抗體、第二針就是IgG抗體，而兩種抗體都在血液中，但戰場在肺部，「（疫苗）無預防作用，病毒入肺部之後無抗體等緊佢，要好多病毒入咗血液（才有反應），到時就太遲。」他指醫護誤以為自己有抗體保護，防疫意識就會鬆懈，一旦感染甚至離世，疫情就會失控，「無醫護幫手就好大件事。」而市民接種疫苗後，政府亦可能放鬆聚會限制，令疫情再爆發。

2020年12月14日，美國大規模推廣新冠疫苗接種首日，佛州一位藥師接種輝瑞/BioNtech疫苗。（資料圖片／Getty）

針劑疫苗屬肌肉注射，顧小培表示肝腎成纖維細胞都會製造膠原蛋白，容易令肝腎纖維化造成衰竭問題，「呢個唔係幾個月睇到，可能一兩年先睇到纖維化咗，嗰陣時都無法證明係疫苗引致，因為時間太長喇。」

推介健康食品減肺炎反應

他指健康食品綠茶素可抑制白介素風暴，減少肺部有大量發炎反應；洋蔥素則可防止部分細胞聚合，令他們不能夠刺激成纖維細胞，無法製造膠原蛋白。顧小培強調市民接種疫苗與否是個人決定，「我好似支盲公竹，將報告講出嚟，有根有據，你自己做決定喇。」

薛達駁斥顧小培言論屬偽科學。（薛達Facebook)

港大微生物學系臨床助理教授薛達（Sridhar Siddharth）在Facebook發帖文，列出五點反擊：

1. 顧小培稱新冠病毒的尖刺蛋白可透過人類細胞的外皮生長因子受體（EGFR），直接導致肺纖維化，是導致肺炎的原因。

薛達：大部分確診患者並無永久性肺纖維化，只有少部分因肺部嚴重受損而有纖維化。肺纖維化是任何嚴重肺炎的潛在結果，不只新冠病毒會出現。纖維化造成瘢痕，但不是由病毒尖刺造成，而是身體的修復機制造成。無證據證明尖刺蛋白擔當甲基轉移酶。他指的NSP16（一種酶）功能完全不一樣，也是截然不同的基因成品。

2. 顧小培指藥廠不敢製造減活疫苗，因為減活疫苗仍能致病。

薛達：不正確。幾間公司和大學正研究減活疫苗。還未面世的原因是減活的過程和驗證減活後的成效需時甚長，不能馬上就推出。有信心數年後會見到減活疫苗開始試接種。

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3. 顧小培稱接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗不能確保接種者抵禦新冠病毒，因為該疫苗模擬製造一款名為免疫球蛋白G（IgG）的抗體，而IgG不能令接種者抵禦感染，因為IgG存在在血液內而非肺內。

薛達：大錯特錯！這影片上載時，輝瑞和莫德納（Moderna）已公布疫苗測試結果，證實疫苗保護率超過九成，IgG的確可以抵禦，因為在肺部深處的肺泡上皮液，也能找到人體需要之防疫的IgG。顧小培提到產生黏膜免疫反應（IgA）的鼻噴疫苗相當吸引，有部分是對的。連同香港大學在內的數間院校都積極希望研究到，但目前來講，現時獲批疫苗可抵禦新冠肺炎是毫無疑問的。除非顧小培不知道mRNA疫苗第三期的隨機分派臨床試驗（RCT）結果，否則就是故意忽略有關結果。

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4. 顧小培聲稱mRNA病毒可以引發多重器官纖維化，因為mRNA可以潛入腎肝兩臟。

薛達：完完全全沒有理論和事實根據，亦是最危險的論點。mRNA疫苗在針口注射後，會在體內製造若干尖刺，形成尖刺後，mRNA就會很快被人體分解。mRNA和尖刺都不會如顧小培所講，在臟器中積聚。顧小培之前假設尖刺蛋白直接造成纖維化這點，第1點已經否定。

5. 顧小培提出進食保健食品有助預防感染

薛達：無根無據。他提到病毒無法黏在細胞表面，只是一款不能盡信的電腦生成模擬法，若干分子能否跟病毒蛋白互動，除非有充分的試驗前及臨床試驗證據證實，否則大部分有關「黏著」及「大發現」都是無結果。

薛達批評顧小培看似有科學訓練，但公然在白板上提出偽科學，散播不實疫苗資訊，是最為危險、有害，觀眾不熟悉內情，要分辨事實和捏造的資訊並非易事，有關虛假資訊可能傳到家庭WhatsApp群組和Facebook，希望大家大力還擊。

薛達的帖文一度被下架，急症室醫生兼區議員鄺葆賢在留言「tag」Facebook香港及台灣公共政策總監陳澍，指「你團隊點解又亂咁ban post 呀？有醫生耐心解釋錯誤資訊。facebook 唔係好鍾意話自己會fact check（核對事實）架咩？」（薛達Facebook截圖）

薛達帖文一度被Facebook以「誤導及帶來傷害」移除，薛達稱顧小培仍然在Youtube的誤導影片，才是真正的錯誤。Facebook之後將帖文再上架。