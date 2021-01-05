黃馮律師行上月遭介入接管　15名員工報稱遭拖糧逾30萬

黃馮律師行涉嫌嚴重違反《律師賬目規則》，早前被香港律師會介入接管，直接結業。不過，有員工透露目前仍未收到12月薪金，「無人同我講話遣散。」感到十分徬徨，已向勞工處求助。香港文職及專業人員總會表示，接獲15名員工求助，稱被拖欠12月份的薪金、津貼，合共金額逾30萬元，期望律師會介入協助溝通。

黃馮律師行員工A小姐（化名）表示，至今仍未收到12月薪金，感到十分無助，「唔知點算，無人同我講，話遣散定係點。」她說，接管當日事發突然，職員需即時離開，「你都要有一個程序，依家律師會一聲令下，（員工）死得不明不白」，期望律師會介入協調。

她又指，由於公司戶口全被凍結，至少有十多名同事面臨「被拖糧」的情況，遣散費、代通知金等亦不知如何計算，當中包括單親媽媽，經濟壓力很大，「年尾突然咁樣」，已向勞工處求助。

香港律師會早前宣布，理事會決定行使法定權力，介入黃馮律師行業務及暫時接管。（資料圖片）

香港文職及專業人員總會指，近日收到15名員工求助，稱被拖欠12月份的薪金、津貼，金額逾30萬元，昨日已陪同求助員工，到勞工處勞資關係科落案追討。工會期望，律師會能就欠薪問題，與該律師行負責人溝通，以盡快支付相關款項，如該律師行最終決定需要遣散所有員工，亦應妥善處理各受影響員工的賠償。

由於黃馮律師行有前文員，涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會早前宣布，理事會決定行使法定權力，介入黃馮律師行業務及暫時接管，律師行即時結業。