確診大廈｜瑪嘉烈群組患者分布多區　屯門澤豐花園兩廈有人確診

新冠肺炎疫情未息，衞生署今日（5日）公布新增32宗確診個案，衞生防護中心晚上更新的大廈名單，爆疫的瑪嘉烈醫院EG病房群組，新增確診的4名醫護及病人分別住在不同區，涉及荃灣萬景峯3座、屯門翠寧花園1 座、青衣宏福花園4座及深水埗明輝大廈。 多幢被列強制檢測的大廈再添新確診者，其中元朗水邊圍邨泉水樓再增1宗源頭不明個案，同幢大廈累計6人染疫；至於屯門澤豐花園澤民樓新增1名4歲男歲確診，與澤民樓相鄰的澤安樓，首現1名源頭不明確診者。 此外，美孚新邨5期出現兩名新增確診者，同邨累計4人確診。

澤豐花園澤民樓被列入強制檢測。（資料圖片）

瑪嘉烈群組患者一人居萬景峯3座

瑪嘉烈醫院EG病房出現爆發，港府昨日（4日）要求12月28日至1月3日曾到訪病房人士進行強制檢測，今日（5日）該群組新增2名醫護及2名病人確診。其中35歲男子（9034）住荃灣萬景峯3座，他在1月1日發病；32歲男子（9036）住屯門翠寧花園1 座，1月2日發病；26歲女子（9037）住青衣宏福花園4座，1月1日發病；60歲女子（9038）住深水埗明輝大廈，事先無病徵。

▼1月5日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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景林邨景桃樓新增一名4歲女童確診

今日新增個案包括一名4歲女童（確診編號9039），她在前日（3日）發病，與本地個案有流行病學關連。她報稱住在將軍澳景林邨景桃樓，該大廈有一名將藍隧道地盤新群組患者，他是一名40歲男子（確診編號8982）。

同樣位於將軍澳區的新都城2期9座亦有一名確診者，一名53歲男子（確診編號9040），在12月28日出現病徵，為該大廈首名確診者。然而，資料顯示，新都城中心早前有多名確診者曾到訪，包括3期煌宴酒家、2期海皇王漁港酒樓及一粥麵，以及1期的海港酒家。

將藍隧道一個月內第二度爆疫需停工。圖為隧道的藍田出入口地盤。（資料圖片）

美孚新邨5期新增兩人確診 同邨累計4人確診



新增確診者中，有兩人住在美孚新邨5期，分別為一名有流行病學關連的38歲女子（確診編號9041），她在1月1日發病；以及一名在12月31日發病、源頭不明的38歲男子（確診編號9042)。翻查資料，同一屋苑近日有兩名住在百老匯街12號的人士確診。而同一大廈在12月中旬時亦曾有兩人確診，包括一名歌舞群組的76歲女患者，以及一名76歲男患者（確診編號6125），二人均在11月26日發病。

何文田邨靜文樓早前被列入強制檢測的大廈名單。（資料圖片／鍾妍攝）

何文田邨靜文樓添3確診者全屬關連個案

在12月31日被列強制檢測的何文田邨靜文樓，今日再添3名確診者，包括1月2日發病的51歲男子（確診編號9030）、12月31日發病的60歲男子（確診編號9049），以及12月29日發病的70歲女子（確診編號9050），三人均與本地個案有流行病學關連。

至於1月2日被列強檢名單的元朗水邊圍邨泉水樓，亦新增一名52歲男子確診（確診編號9033），屬源頭不明個案，為該大廈近期第六名確診者。

澤豐花園澤民樓被列強檢名單 相鄰澤安樓1人確診

政府今日（5日）公布新增三幢強檢大廈，包括紅磡明安街20號寶石戲院大廈A座、深水埗保安道255號寶熙苑榮熙閣（B座），以及屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓（第3座），三幢大廈今日有新增個案。

其中澤豐花園澤民樓新增1名4歲男童確診（確診編號9044），他在12月31日發病。而位於同一屋苑、與澤民樓相鄰的澤安樓首現確診者，為一名48歲男子（確診編號9043），在1月1日發病。

深水埗富昌邨富怡樓、葵涌葵康苑葵逸閣 現第二名確診者

今日新增確診的73歲男子（確診編號9022），他無病徵及無外遊紀錄，與本地個案有流行病學關連，他報稱住在深水埗富昌邨富怡樓，為同一大廈兩周內第二名確診者，早前確診者為51歲女子(確診編號8862)，她在12月24日發病，1月1日確診。

至於早前錄得1名確診者的葵涌葵康苑葵逸閣，今日再有一名68歲女子確診（確診編號9027），她無病徵無外遊紀錄，與本地個案有流行病學關連。早前確診的69歲男子（確診編號8871），12月21日開始發病，他在本月1日確診，今日出院。