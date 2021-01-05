強制檢測大廈｜寶石戲院大廈A座上榜　居民：與B座相連應同檢

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（5日）公布新增32宗確診個案，源頭不明個案佔9宗，有3幢大廈須強制檢測，其中包括紅磡寶石戲院大廈A座。 確診單位鄰居指，確診家庭二人為長者，每日會外出與街坊聊天，認為因此受到感染。有住戶指，A座及B座的走廊相連，僅以一門相隔，因此會共用升降機。「落雨呀，去麥當勞呀，就會去B座搭𨋢，邊個位方便就邊度落樓。」

食物及衞生晚上公布強制檢測公告，任何在2020年12月23日至今年1月５日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士．須於本周五（8日）或之前接受檢測，若在本月3至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增強制檢測大廈： 1. 紅磡明安街20號寶石戲院大廈A座 2. 深水埗保安道255號寶熙苑榮熙閣（B座） 3. 屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓（第3座）

對於紅磡寶石大廈A座被列為強制檢疫名單，不少下班回家的住戶表示均感到擔心。民主黨區議員任國棟指，該幢大廈已有40多年樓齡，以長者住戶為主。而A座及B座的走廊相連，僅以一門相隔，住戶可自由進出，建議政府當局亦為B座住戶作強制檢測。

確診者鄰居：佢哋日日出街傾計

據悉，最新確診住戶居於8樓，其鄰居透露，確診家庭二人為退休長者，每日會外出與街坊聊天，認為因此受到感染。她亦指，確診者病發時感到喉嚨不適，沒有再與街坊接觸，「佢知自己有事就冇再同人傾偈，隔離單位話好驚，我覺得冇直接講嘢唔使咁擔心啦。」

她表示，兒子剛得悉消息感到擔心，將於明日帶她到附近檢測。她亦指，大廈喉管於10多年前曾大型維修，並更換全幢的污水渠，稱沒有漏氣及污水等問題，「包得好密實！」

住戶指升降機AB座共用：邊個位方便就邊度落樓

住戶黃女士則對消息感到震驚，稱回家後將立即消毒。她認為，政府當局須同時為B座住戶檢測，由於B座出口對面是麥當勞，同時升降機老化，上周亦曾檢查一段時間，故A座住戶亦經常乘坐B座的升降機。「落雨呀，去麥當勞呀，就會去B座搭𨋢，邊個位方便就邊度落樓。」

而住戶Man則表示非常擔心，希望盡市民的責任，盡快檢測得知結果，「邊度有得攞就走去攞。」他認為，大廈的清潔做得不錯，但對消毒的成效抱有質疑。他同樣認為B座住戶須強制檢測，「冇理由A座要，B座唔要，兩座係血脈相連㗎！」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼