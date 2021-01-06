消息指BioNTech疫苗可下月供港　食衞局周五晤醫學界商接種安排

本港新冠肺炎疫情未止，政府已經購入三款疫苗，包括中國科興滅活疫苗、德國BioNTech／復星的mRNA疫苗，以及阿斯利康／牛津大學疫苗。據了解，BioNTech／復星首批100萬劑疫苗將於下月到港，而科興的首100萬劑疫苗亦有機會於同月供港，首先供特定群組同時接種，消息指政府將優先供醫護人員及安老和殘疾院舍院友及職員接種，多個界別向政府爭取列為首批目標。 食物及衞生局將於本周五（8日）與醫學界商討疫苗接種計劃的安排細節。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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BioNTech／復星疫苗供應穩定較高

政府向三間藥廠訂購的疫苗當中，暫只有BioNTech／復星及科興將各有100萬劑會在首季供港，由於每人需注射兩劑，即合共只可為100萬人接種。科興最快明日（7日）公布第三期臨床研究數據，港府及專家小組之後才可審議是否可緊急使用，若獲通過，料最快下月才可供港。消息人士指，BioNTech／復星疫苗的供應不穩定性相對較小，而科興仍有不確定性，因此BioNTech很大機會搶先可供接種，暫未能確定科興可否也2月登場。

政府目前除了制定市民預約注射系統，也在考慮優先接種群組，消息指有多個團體都爭取列入首批名單。據了解，當局傾向三類人士優先接種，即醫護人員、安老和殘疾院舍院友及職員；考慮到對本港社會，從事跨境貨運及客運的人員，優次也可能較前。

消息指，由於BioNTech／復星疫苗需要較低溫度儲存，擬只在社區疫苗中心接種，而科興與流感疫苗所需保存環境相若，可在診所進行接種。因此市民可透過選擇注射場所，去決定接觸哪一款疫苗。

醫護誠信同行主席林哲玄料私家診所傾向選擇科興疫苗。（資料圖片／黃寶瑩攝）

西醫工會楊超發：每間診所料可分發一百幾十劑

食物及衞生局將於本周五（8日）與醫學界代表開會，商討疫苗接種計劃的安排細節。西醫工會會長楊超發稱，預料私家診所於2月收到首批新冠肺炎疫苗，「到時每間都應該係得一百幾十劑（疫苗）。」

醫護誠信同行主席林哲玄表示，BioNTech／復星疫苗在解凍後，可於2至8度環境放置五天，相信私家診所未必有信心在數天內完全「散貨」，故傾向選擇科興疫苗；社區疫苗中心則較大機會提供BioNTech／復星疫苗，預料屆時有藥劑師在場解凍和稀釋疫苗。