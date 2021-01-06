強制檢測大廈｜彩雲邨豐澤樓料仍有隱形病人　居民須二度強檢

新冠肺炎疫情持續，彩雲（二）邨的豐澤樓早前因污水樣本檢測呈陽性，被政府發出強制檢測令，要求指定人士要在12月31日前檢測，有關命令已經到期。不過，食衞局今晚（6日）再刊憲，指豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，故要求上次需要強制檢測的人士，要再進行第二次檢測。 馬鞍山頌智樓亦被發出強制檢測公告。兩幢大廈居民及訪客都需要在本周六（9日）或之前接受檢測。

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豐澤樓過去14天共5人染疫

政府指出，由於豐澤樓的污水樣本檢測仍然持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。任何在去年12月15日至28日期間曾身處豐澤樓超過兩小時的人士，須在今日至本周六（9日）期間接受檢測。參考過去14天的確診個案，豐澤樓共5人染疫。

翻查資料，豐澤樓早前的污水樣本檢測呈陽性，當時大廈雖然未有確診個案，但政府在12月28日刊憲，要求在上述同樣時間身處豐澤樓超過兩小時的人士，需要在12月31日前接受檢測，即找出3名有病微患者。換言之，即豐澤樓是第二次被要求強制檢測。

彩雲邨豐澤樓污水樣本持續呈陽性，港府在1月6日公布，住戶須進行第二次檢測。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

馬鞍山頌智樓需要強制檢測

除了豐澤樓外，食衞局公布馬鞍山頌智樓強制檢測安排，凡在12月24日至今年1月6日期間，曾身處馬鞍山頌安邨頌智樓超過兩小時的人士，同樣要在本周六（9日）或之前接受檢測。受檢人士若在今年1月4日至1月6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。