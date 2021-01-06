新冠肺炎｜區議員畢東尼料逾200滯英港人　包括須覆診癌症患者

港府因應英國出現變種新型肺炎病毒，於去年12月22日起，禁止所有欲來港前過去14天曾逗留英國超過2小時人士乘航班來港，直至另行通告。入境處表示，至今已收到約210名港人查詢及求助。

現滯留當地的觀塘區議員畢東尼今日（6日）在港台節目《千禧年代》指，估計滯留當地港人數目不止210人，他指於接獲求助個案中，最多為有回港工作需要的人，亦有需要覆診的病患者，而因應英國停課，有港人家長擔心寄宿學校關閉，令子女無人照料。

區議員畢東尼。（羅君豪攝）

觀塘區議員畢東尼於12月初到英國，原定於12月31日回港，礙於本港禁英國機抵港令而滯留當地。英國日前宣布封城，身在利物浦的畢東尼指當地於聖誕節後氣氛已較靜，與封城前無大分別。

他於英國設立港人通訊WhatsApp群組，指現時已達250人上限，另外有數十人個別聯絡他求助，相信在英港人數目不止入境處接獲求助的數字。他指，當中最多為回港工作的港人，其次為要回港覆診的病患，有癌症患者在內，亦有需要回港產子的孕婦。他指，因應英國宣布停課，寄宿學校需要關閉，日前有在港的家長求助，擔心在當地就讀初中的子女無人照料。

他說，在英港人分別求助各個政府部門，甚至去信特首，他引述入境處建議他們先去杜拜停留21日後再回港，但部分港人未曾前往杜拜，擔心情況與留英一樣惡劣。日前特首林鄭月娥指將檢視禁英國航班抵港令情況，畢東尼說，現時回港航班無取消，希望特首能盡快與航空公司商討，最快可於9日或10日安排回港。

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