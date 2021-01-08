打鼓嶺5.6度　頭班巴士司機僅穿薄衣開工：涼涼哋　評最凍巴士線

本港氣溫由昨晚起驟降，打鼓嶺今早低見攝氏5.4度，大帽山更一度低至攝氏負-2.5度。嚴寒下，離開被窩甚為艱難，但一眾頭班巴士車長，需要清晨起牀準備，準時接載早起出門港人。 天未光，駕駛來往打鼓嶺至上水巴士的車長李先生就已經準備好開工，毋懼打鼓嶺寒風，「今朝天氣涼涼哋，就着咗3件(衫)」，指已較平時多穿件風衣。他說，今天已沒20多年前入職時凍，曾遇過上班時氣溫低於攝氏零下。

九巴車長李先生入職23年，今日獲派負責來往打鼓嶺與上水的79K線。不怕冷的他，僅穿3層衣服，指剛入職時曾遇過氣溫攝氏零度以下，今天只是「涼涼哋」。（梁鵬威攝）

來往上水至打鼓嶺的79K線，頭班車於早上6時由打鼓嶺開出。李先生今早清晨4時就起牀，早餐未吃就由元朗的家出發到上水石湖墟車廠取車開工。見他身上制服外僅穿薄風衣抵抗強風，他說今天只穿了件短袖上衣，穿上制服及九巴風衣，站在只有約攝氏6度的打鼓嶺站頭，形容「手指比較涼啲，個身就唔係好凍。」

他說，體質一直不太怕凍，亦無任何保暖大法，入職23年，多年來都是開早更，表示已經習慣。他憶述，開79K線已有數十次，今日已經不是最凍，「冇我初初入職時咁凍，入職時凍啲」，指當年氣溫曾低於攝氏零度以下。

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打鼓嶺的頭班車多為公公婆婆乘坐，李先生說，天氣凍時也會叫他們不要這麼早出門。今日頭班車的座上客有80歲的德嬸，拉着裝滿自家種植的芥蘭、豬乸菜等到聯和墟賣。她說每天早上都坐頭班車，居於打鼓嶺逾50年，今日不算太凍，仍未出動家中羽絨。

頭班巴士駛到上水廣場總站仍未夠早上7時，天才剛亮，李先生說到站頭報到後，先吃個早餐，休息一下，繼續工作至下午4時才下班。問到是否覺得79K是全港最凍巴士線，他說，估計行走大帽山的51號線才是最凍，打鼓嶺應未能擔當首位。

在上水候車的楊先生從事印刷業，指4時上完夜班後準備回將軍澳的家，他指早已習慣了夜班工作，天氣較涼。由上水準備前往藍田地盤工作的陳小姐亦指，家中溫暖，出外才感覺到凍，但亦已習慣早起，不怕早上天氣冷。