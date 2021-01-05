天文台：上月平均氣溫18.1度　除夕大帽山氣溫跌穿冰點

天文台回顧去年12月天氣情況，上月本港平均氣溫為18.1度，較正常值17.9度高0.2度。上月底本港氣溫有如「過山車」，12月27日及29日下午，天文台曾錄得全月最高的24.5度；但除夕（12月31日）卻錄全月最低的8.1度，當日大帽山氣溫更跌穿冰點，錄得零下1.2度。 同時12月遠較正常少雨，全月只錄得雨量1.5毫米，僅及正常值26.8毫米的6%。至於2020年總雨量2,395毫米，與全年正常值2,398.5毫米相若。

天文台回顧去年12月天氣情況，指該月平均氣溫18.1度，較正常值17.9度高0.2度。同時12月遠較正常少雨，全月只錄得雨量1.5毫米，約為正常值26.8毫米的6%。（資料圖片/張浩維攝）

天文台指，受一股乾燥冬季季候風所支配，上月首8天本港普遍天晴和乾燥，而12月4日及5日早上天氣相當清涼。一道廣闊的雲帶覆蓋廣東沿岸，加上冬季季候風有所緩和，令12月9日至13日本港天氣較為和暖，大致多雲，並有幾陣微雨。

受一股強烈冬季季候風影響，12月14日至17日本港天氣顯著較涼，而12月14日至15日則有幾陣微雨。在乾燥冬季季候風補充的影響下，12月18日至21日本港天氣大致天晴和乾燥，而12月19日及20日早上天氣寒冷。受一道覆蓋廣東沿岸的雲帶影響，其後兩天本港雲量較多，12月23日更有幾陣雨。

▼剛過去的除夕，寒潮襲港情況▼

+ 8 + 8 + 8

12月最高24.5度 最低8.1度

隨着雲層轉薄，12月24日本港大致天晴，日間天氣乾燥，當日下午部分地區能見度頗低。在一股偏東氣流的影響下，聖誕日本港雲量較多，初時有幾陣微雨及薄霧。受一股較乾燥的偏東氣流影響，12月26日至29日本港普遍天晴，日間天氣和暖和乾燥。在陽光充沛的情況下，12月27日及29日下午香港天文台錄得的氣溫上升至全月最高的24.5度。

與此同時，一道冷鋒於12月29日晚間橫過華南。受相關的強烈寒潮影響，12月30日本港風勢頗大，並顯著轉冷。本港除夕天氣寒冷，風勢頗大和非常乾燥，當天早上香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的8.1度，而大帽山的氣溫更跌至零下1.2度。